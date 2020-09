El coronavirus cambió y ahora es más peligroso que antes: cuál es la nueva recomendación para cuidarse

Científicos estadounidenses del hospital Houston Methodist publicaron un nuevo estudio en el que analizaron 5085 secuencias genéticas del SARS-CoV-2 y sus mutaciones. Según la investigación, el virus mutó y se convirtió más contagioso.

El informe fue publicado en The Washington Post y en la revista médica medRxiv. Los médicos comenzaron a secuenciar el genoma en marzo apenas irrumpió la pandemia en Houston, Texas. Utilizaron modelos machine learning para definir relaciones complejas.

El estudio fue revisado por David Morens, virólogo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades infecciosas. El experto aseguró que podría ser clave para controlar la transmisión del virus y que es una gran posibilidad que se haya vuelto más transmisible.

El estado de Texas registra más de 750 mil casos de COVID-19. Los médicos del Hospital constataron dos oleadas de contagios en el condado de Houston: la primera afectó a personas mayores y a la clase alta mientras que la segunda alcanzó a los jóvenes y barrios vulnerables. Según los científicos, la mutación podría haberse dado durante la segunda ola.

Cuando testearon a los infectados, descubrieron que la mayor carga viral del virus se concentró en la parte superior de las vías respiratorias: este fue el factor clave para que los investigadores comiencen a pensar en una posible mutación. El análisis de más de 5 mil muestras reveló la continua acumulación de mutaciones del virus la cual se asoció a una mayor carga viral.

A medida que la propagación comunitaria aumentó, los científicos hallaron una serie de mutaciones que afectaban directamente a la proteína de la punta del SARS-CoV-2 la que permite entrar a las células. Una de las mutaciones del coronavirus transformó el aminoácido 614 de "D" (ácido aspártico) a "G" (glicina).

“Es uno de los estudios genéticos más grandes que se llevaron a cabo durante la pandemia en Estados Unidos. El virus podría haberse vuelto más contagioso por una mutación”, escribió en J. Abi-Rached, doctora e investigadora de Columbia a través de su Twitter.

The largest genetic study carried out in the US suggests that #COVID19 may have become more contagious as it has mutated...https://t.co/LGl9Wg7nHP