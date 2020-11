El colesterol es la nueva y revolucionaria solución para el coronavirus: ya fue probada en animales

La Universidad de Columbia desarrolló un spray nasal que bloquea el SARS-CoV-2 en la nariz y en los pulmones. Se trata de un tratamiento que se aplica una vez por día y no necesita refrigeración especial.

El estudio fue publicado este jueves y fue llevado a cabo por científicos de la Universidad de Columbia en Nueva York, el Centro Médico Erasmus en Países Bajos y la Universidad de Cornell en Nueva York.

El misterioso factor K: por qué el 20% de los infectados generan el 80% de los casos de Covid-19 El coronavirus no se propaga siempre de la misma manera. Para predecir la evolución de la pandemia, la ciencia buscó el factor R (de multiplicación). Pero hay otros factores como la velocidad de transmisión y el factor K, de dispersión, muy ligado a los "supercontagiadores". Cómo encontrarlos, esa es la cuestión.

Cómo funciona

El aerosol contiene un lipopéptido, una partícula de colesterol vinculada a una cadena de aminoácidos. Este lipopéptido coincide con un tramo de aminoácidos en la proteína Spike del COVID-19. El spray nasal frena la entrada del SARS-CoV-2 a una célula, descomprimiendo la proteína Spike del virus. Se ‘engancha’ dentro de la cadena de aminoácidos y evita que el virus se pegue a las células.

“La replicación del virus fue completamente bloqueada”, relatan los autores en el estudio en cuestión. El spray dura 24 horas en la nariz y pulmones.

“Si funciona tan bien en los seres humanos podría dormir en una cama con alguien infectado o estar con sus hijos infectados y seguir a salvo”, explica la doctora Anna Moscona, coautora del estudio, en una nota publicada por The New York Times.

Fue probado en seis hurones. Los dividieron en tres jaulas. En cada jaula también pusieron un hurón con un ‘spray placebo’ y otro contagiado con SARS-CoV-2 días antes. Parecido a los humanos, los hurones pueden infectar a través de la nariz, por las heces, arañazos o mordeduras. Luego de 24 horas, los científicos constataron que ninguno de los hurones que había recibido el spray se contagió. En cambio, los que recibieron el placebo contrajeron el virus.

Cómo funciona la vacuna rusa que compró Alberto para 12,5 M de argentinos: por qué hay polémica Alrededor de 19.000 personas ya participaron de los ensayos clínicos "a gran escala" de la vacuna contra el coronavirus que registró Rusia. Esperan durante la tercera fase de investigación vacunar a 40.000 voluntarios. El Gobierno argentino confirmó que comprará 25.000.000 de dosis de la vacuna Sputnik V: se administrarán dos dosis por persona y llegarán entre diciembre y enero.

Cuáles son los próximos pasos

La lipoproteína se puede producir de forma económica como un polvo blanco liofilizado que no necesita refrigeración. El próximo paso, es su producción masiva. Su distribución como polvo seco hacen su llegada a áreas rurales y su exportación aún más factible.

Moscona ya solicitó la patente del tratamiento a la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos, por su sigla en inglés). Mientras tanto, la Universidad de Columbia ya inició negociaciones con la Operación Warp Speed, el plan del gobierno para producir 300.000.000 de dosis de vacunas efectivas y seguras antes de junio 2021 y distribuirlas en Estados Unidos.

La investigación recibió financiación del Instituto Nacional de Estados Unidos y del Centro Médico de la Universidad de Columbia. Ahora, necesitan una financiación adicional para realizar ensayos clínicos en humanos.

El estudio fue publicado en la revista médica bioRxiv y se publicará en la revista Science. Aunque aún no ha sido revisado, The New York Times se contactó con varios expertos para evaluar el estudio. “Tener algo nuevo que funcione contra el coronavirus es emocionante”, refrentdó el doctor Arturo Casadevall, presidente de inmunología de Johns Hopkins.