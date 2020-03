El audio viral de un cardiólogo argentino por el coronavirus: “Vamos a tener muchos contagiados y muchos muertos”

El sábado pasado, se viralizó un audio a través de Whatsapp de Fernando Botto, miembro del área de investigación del ICBA Instituto Cardiovascular. Trabaja en unidad coronaria y “en contacto con la muerte” (sic).

El doctor afirmó en primer lugar que no se está informando de manera correcta el desastre causado hasta el momento por el coronavirus para “no generar pánico”: “Vamos a tener muchos contagiados y muchos muertos”, agregó.

Fernando Botto y sus colegas tienen contacto con médicos de España e Italia y han recibido audios de la comunidad médica europea. “Lo que se sabe es terrible, por supuesto, pero creo que es un poco peor”, asevera. “Parecería que tranquiliza decir que a los chicos no les pasa nada y los que se mueren son viejos que tienen enfermedades preexistentes, por supuesto que esto es real: describe a los extremos, pero no hay una descripción detallada de los medios”.

“En Italia no alcanzaban los respiradores, tenían que elegir si dejarle un respirador a un señor de 65 años diabético y complicado o a un flaco de 40 con dos hijos, no era un señor de 88 un viejito muriéndose previamente. Eso es terrible. Me imagino a los médicos tomando esas decisiones”, cuenta Fernando. “En España, en Italia, se están muriendo gente de 30 años que iban al gimnasio, en salud perfecta. Por supuesto que esa estadística es baja, pero si a los 30 años la mortalidad es de 1 cada 100 o 2 cada 100, es muchísima”.

Además, explicó que, al estar vacunados contra la gripe, no dimensionamos su capacidad de contagio. En cambio, el coronavirus es “cuatro o cinco veces más contagioso que la gripe común”, según el médico de unidad coronaria. “Entonces, como contagia mucho puede haber un volúmen de gente que se contagie muy rápido y esto supera, y satura, las capacidades del sistema de salud”.

Sostuvo la importancia de “aplanar la curva”: cree que en Argentina nos va a “pegar” igual o más que los países avanzados de Europa. “Tuvimos la suerte que todo esto lo supimos antes”, opinó en el audio viral. Fernando Botto recomendó el aislamiento total para “aplanar la curva” y no saturar los sistemas de salud. “Hay que quedarse en casa, no es una exageración. Tuvimos la chance de aprender de Italia y España, que los agarraron desprevenidos. Va a ser algo muy serio en nuestro país aunque no parece todavía”, concluyó.