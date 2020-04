Cuál es el nuevo medicamento que ya curó el 68% de los pacientes: tiene aval científico

Gilead Sciences presentó un análisis entre 53 pacientes hospitalizados con complicaciones graves de Covid-19 que fueron tratados con el antiviral en investigación Remdesivir a través de su programa de uso compasivo. Tras ver que la mayoría mostró mejoría, los resultados se publicaron en The New England Journal of Medicine.

La medicación que está dando buenos resultados es el Remdesivir, un fármaco en investigación que todavía no ha sido aprobado y cuya eficacia y seguridad para el tratamiento del Covid-19 aún no ha sido demostrada. Casi dos tercios de los pacientes (64%) de esta cohorte requerían ventilación mecánica al inicio del estudio, incluidos cuatro pacientes con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

El uso de este tratamiento está asociado con una mejoría en la necesidad de oxigenoterapia en el 68% de los pacientes, tras una mediana de seguimiento de 18 días desde la primera dosis. Más de la mitad de los pacientes con ventilación mecánica fueron extubados (57%) y casi la mitad de todos los pacientes (47%) fueron dados de alta del hospital después del tratamiento con Remdesivir.

Tras 28 días de seguimiento, la incidencia acumulada de mejoría clínica, definida como alta hospitalaria y/o al menos mejoría de dos puntos en una escala predefinida de seis puntos, fue del 84%. La mejoría clínica fue menor en los pacientes con ventilación invasiva frente a los que tenían ventilación no invasiva y en aquellos con al menos 70 años.

Sin embargo, desde la empresa destacan que los datos del uso compasivo tienen sus limitaciones debido al pequeño tamaño de la cohorte, la duración relativamente breve del seguimiento, la posible ausencia de datos debido a la naturaleza del programa y la falta de un grupo de control aleatorizado. Por ello se están realizando diferentes estudios de fase 3 para determinar la seguridad y eficacia de Remdesivir como tratamiento del coronavirus. “La mayoría de los pacientes en esta cohorte internacional (Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón) mostraron mejoría clínica y no se identificaron nuevas señales de seguridad con el tratamiento de remdesivir. Los datos del uso compasivo tienen sus limitaciones y por ello se están realizando diferentes estudios de Fase 3 para determinar la seguridad y eficacia de remdesivir como tratamiento de Covid-19”, dijeron sobre esto desde la compañía.

“Actualmente no existe un tratamiento probado para Covid-19. No podemos sacar conclusiones definitivas de estos datos, pero las observaciones en este grupo de pacientes hospitalizados que recibieron remdesivir son esperanzadoras", ha manifestado Jonathan D. Grein, director de Epidemiología del Hospital Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, y autor principal del artículo de la revista. "Esperamos los resultados de ensayos clínicos controlados para potencialmente validar estos hallazgos", ha añadido.