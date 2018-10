Cómo es el método de las tres "T" para descubrir una idea millonaria

Una buena idea puede muchas veces morir en eso, simplemente una idea o pensamiento y no llegar a concretarse jamás. No obstante, el inversor canadiense Ryan Holmes creó un método para advertir cuándo un negocio será exitoso y cuándo no.

Holmes, creador de Hootsuite -una plataforma web y móvil para administrar cuentas de redes sociales de una persona, empresa u organización- creó el método propio al que denominó como el de las tres “T”.

Mediante la ayuda de ese método, Holmes define si invierte o no en determinado proyecto de emprendimiento.

El método de las tres “T” lo explica en una entrada en su blog de la red social orientada a empresas LinkedIn.

Según Holmes, para saber advertir si una idea se transformará en un negocio millonario la mayoría de las veces el análisis se reduce a tres palabras y, justamente, todas empiezan con 'T':

La primera palabra a tener en cuenta es “Talento”. Para el inversor canadiense, existen muchas buenas ideas, pero personas con “talento” para llevarlas a cabo existen una en un millón.

“Al evaluar un negocio siempre empiezo analizando al emprendedor y al equipo detrás del esfuerzo. Para mí es primordial que haya una dedicación fanática”, precisó en una publicación del sitio BBC Mundo.

Holmes considera que “los empresarios se enfrentan a una tarea monumental que es crear algo de la nada” y remarcó que “para tener éxito es primordial invertir todo el tiempo en eso al igual que ser muy versátil en las funciones”.

"Los grandes emprendedores buscan la manera de resolver las dificultades en vez de pagarle a otra persona para que lo haga, y no descansan hasta resolverlo”, agregó.

Para el inversor, contar con una masa crítica de emprendedores "capaces de hacer" es fundamental en cualquier empresa.

La segunda palabra con "T" que explica Holmes es “Tecnología”. Para el inversor, la “tecnología no es una idea de último momento”, especialmente cuando la idea de negocio se basa en la tecnología como sucede en los casos de, por ejemplo, una aplicación para un smartphone.

“Las tuercas y los pernos del código y la ingeniería en sí son tan importantes como la 'idea de negocio', si no más”, resaltó.

El creador de Hootsuite explicó que para asegurar la resolución de los problemas técnicos una fórmula tradicional o clásica es que una persona se dedique al negocio y otra a todo lo relacionado con la tecnología.

La tercera palabra clave a tener en cuenta es “Tracción”. Esto quiere decir si la firma posee clientes y cuánto dinero ganó. Para Holmes, “no hay una mayor validación que tener usuarios reales y si ellos están dispuestos a pagar, mucho mejor”.

El canadiense enfatizó que esto “atrae a las inversiones porque apostar por una idea que ya se probó siempre es más seguro que poner dinero en algo que se ve solo lindo en un papel”.

Afirmó que "parte de la tracción es tener un plan viable para hacer correr la voz entre los clientes”.

Otra clave para que el negocio escale es crear con software un mecanismo de intercambio viral en el producto.

Para Holmes, hay que poner énfasis en los esfuerzos de publicidad. Esto en marketing se cuantifica como factor K, una cifra que tiene en cuenta la cantidad de usuarios nuevos que arriba al producto invitado por un usuario existente.

No obstante, el inversor advirtió que “todo puede fallar”, frase de cabecera del mentalista e hipnotizador argentino conocido como Tusam.

Es decir, el propio Holmes reconoce que “no es infalible” el método de las tres 'T' no es infalible.

En ese sentido, contó que hace algunos años tuvo la oportunidad de colaborar a construir una nueva aplicación de viaje compartido. Si embargo, Holmes desistió de participar porque, según el método, no cumplía con todos los requisitos. “Hoy, esa aplicación, Uber, está valorada en US$50.000 millones”, reveló.

“Sin el talento adecuado, la tecnología apropiada y la tracción real, incluso una idea brillante está destinada a fracasar”, completó.