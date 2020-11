Cabeza a cabeza: AstraZeneca y Pfizer, cada vez más cerca de la solución para el coronavirus

La Agencia reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido inició una fase acelerada de revisión en la que analizaran las vacunas de las farmacéuticas Pfizer Inc. y AstraZeneca Plc. El país se prepara para la aprobación de la vacuna de COVID-19. En consecuencia, lanzarán planes de vacunación masiva a toda la población. La información fue anunciada por la agencia de noticias Bloomberg.

Las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca son dos de las cuatro compañías que están probando una vacuna contra el COVID-19. Sus cronogramas son los más agresivos. Empresas como Moderna y Johnson & Johnson adelantaron que los resultados recién estarán en un año.

La revisión continua garantizará datos clínicos precisos, la seguridad de los ensayos y la aceleración de los procesos de fabricación. El objetivo de la Agencia es tramitar las aprobaciones correspondientes rápidamente como también tranquilizar a la población frente a la emergencia sanitaria.

Según Bloomberg, esta medida es política: Reino Unido quiere ‘ganarle’ a la Unión Europea y otorgar la aprobación de una vacuna lo antes posible. La vacuna también deberá recibir la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos pero otorgarían una autorización temporal. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido se negó a dar declaraciones “debido a la confidencialidad comercial” entre las farmacéuticas.

En Estados Unidos, Pfizer no solicitará la autorización de su vacuna hasta que pasen las elecciones. Funcionarios de salud pública y miembros de la comunidad científica, instaron a Pfizer a no apurar la vacuna para que “no forme parte de ninguna manipulación política”. Más de 60 funcionarios, médicos y científicos firmaron una carta para que los tiempos de la vacuna no se vean apresurados por los tiempos políticos. “Esto es muy bueno”, dijo el doctor Eric Topol, experto en ensayos clínicos en Scripps Research, San Diego sobre el anuncio. Topol es uno de los investigadores que firmó la misiva.

Todas las vacunas deben pasar por tres fases antes de ser lanzadas al mercado. En la fase uno, se prueba la seguridad de la vacuna. Se prueban diferentes dosages en un grupo de personas sanas para crear una respuesta inmunológica con una dosis muy pequeña para no crear efectos colaterales. Una vez que los científicos han establecido la fórmula de la vacuna se pasa a la fase dos en la que se ensaya el funcionamiento de la vacuna. En este momento miles de personas son inyectadas con la vacuna.

Por último, en la fase 3, se inyectan millones de personas. Esta es la fase más larga. Luego de la fase 3, se comienzan a construir fábricas para manufacturar vacunas a lo grande. WHO y las agencias gubernamentales aprueban su fabricación y su promoción.

Durante la fase 3, la vacuna deberá recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Sin embargo, las agencias de control nacionales de cada país deberán encargarse de regular y certificar la vacuna antes de su distribución en el territorio.

Llegó la vacuna de Pfizer a la Argentina: cuántas personas testearon

En la Argentina comenzaron a hacerse las pruebas clínicas de la vacuna desarrollada en conjunto por los laboratorios Pfizer, de los Estados Unidos, y BioNTech, de Alemania a principios de agosto. Los ensayos clínicos se realizaron con voluntarios en el Hospital Militar Central (HMC), el único centro médico habilitado para el desarrollo de esta prueba en el país, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.

Las pruebas en Argentina ya terminaron: 25.000 mil voluntarios recibieron dos dosis y están en etapa de control. La mitad de los participantes del estudio recibieron la vacuna en desarrollo, mientras que la otra mitad recibirá un placebo en forma de inyección fisiológica.

Argentina fue seleccionada por BioNTech y Pfizer como el único país de la región para llevar adelante una de las fases de prueba, destacaron ante Xinhua fuentes gubernamentales.

Argentina producirá la vacuna de AstraZeneca

En la Argentina, la farmacéutica AstraZeneca y la empresa de biotecnología mAbxience del Grupo Insud informaron un acuerdo cuyo objetivo es la transferencia de tecnología para la producción de dosis de la sustancia activa de la vacuna. El financiamiento está a cargo de la Fundación Slim. En agosto, Alberto Fernández anunció que Argentina y México producirán la vacuna contra el coronavirus, aún en fase experimental, que desarrollan los investigadores de la Universidad de Oxford. La distribución será destinada a los países de Latinoamérica. Se producirán alrededor de 250 millones de vacunas y estarán disponibles recién durante el primer semestre de 2021.

La vacuna experimental de Oxford contra el coronavirus, desarrollada por AstraZeneca, produjo una fuerte respuesta inmune en las primeras etapas de los ensayos clínicos, según datos publicados en The Lancet. La vacuna de Oxford está siendo probada a gran escala en personas. La inmunidad con una sola dosis es del 91% y con dos dosis, 100%. Alrededor de 1077 personas ya fueron inmunizadas por la vacuna de Oxford. “Tuvimos que trabajar muy, muy rápido”, confiesa Sarah Gilbert, la científica que lidera las pruebas y el desarrollo de la vacuna de Oxford.