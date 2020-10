COVID-19: Este hospital porteño pone en duda el tratamiento más famoso contra el virus

Un estudio del Hospital Italiano sugiere que el plasma convaleciente no genera mejoras en pacientes.

A ocho meses del inicio de la pandemia de COVID-19 en Argentina, se generó un creciente consenso sobre la utilización de plasma convaleciente. Sin embargo, todavía no hay un tratamiento que apunte directamente a la enfermedad y sigue en duda el poder del plasma. En este contexto, el Hospital Italiano publicó los resultados de su ensayo PlasmAr, el primer estudio del país encargado de evaluar la eficacia de tratamiento de plasma en pacientes con COVID-19.

Tomaron pruebas de 334 pacientes y los resultados no fueron positivos: el plasma convaleciente no generó mejoras en los pacientes. “Los resultados del estudio PlasmAr muestran que entre los pacientes hospitalizados con neumonía por COVID-19 con criterios de gravedad, el uso de plasma de convalecientes no produjo un beneficio clínico significativo a los 7, 14 o 30 días de seguimiento en comparación con el uso de placebo”, se lee en el comunicado.

Para enfrentar la enfermedad, la comunidad científica propuso en un principio el uso de plasma sanguíneo de personas recuperadas de COVID-19 ya que podría ayudar a otras personas a combatir la enfermedad. Aquellos curados de COVID-19 donan plasma por sus anticuerpos y se realiza una trasfusión a pacientes que transita la enfermedad.

El plasma es la parte líquida de la sangre: tiene un color amarillo claro, y está compuesto por agua en un 90% a 92%. El plasma representa alrededor del 55% de la sangre. El otro 45% son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas –estas últimas ayudan a la coagulación de la sangre.

La investigación fue financiada parcialmente por el Consejo de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires y por cada institución que participó del estudio. El Hospital realizará una conferencia de prensa sobre los efectos del plasma en la recuperación de los pacientes. La terapia con plasma no agravó el cuadro de los 334 pacientes: “No hubo diferencias estadísticas en términos de efectos adversos comparadas con el placebo”, escriben. Dicho estudio recibió la aprobación de un comité de ética internacional y entes reguladores de cada jurisdicción.

Hasta el momento, más de 603 mil personas se recuperaron de la enfermedad en nuestro país. Una vez que te has “convalecido” o recuperado de coronavirus, los anticuerpos quedan en tu plasma durante un período de tiempo para volver a combatir el virus. Estos anticuerpos también podrían ayudar a otras personas: si tu plasma es transfundido a un paciente, el sistema inmunitario de esa persona se fortalecerá y se acelerará el tiempo de recuperación ya que generará anticuerpos más rápidamente.

Sin embargo, los expertos están 100% seguros que nuestros anticuerposa puedn luchar en cuerpos ajenos. Este procedimiento se utiliza para pacientes con SARS, ébola, H1N1, pacientes con quemaduras, traumatismos, cáncer entre otras enfermedades.

Del ensayo formaron parte el Hospital Italiano Central (CABA), el Hospital Italiano San Justo (PBA), la Clínica Zabala (CABA), el Sanatorio Agote (CABA), el Hospital Británico (Rosario), la Clínica Santa Isabel (CABA), el Hospital Universitario Austral (PBA), el Hospital Zonal Ramón Carrillo (Bariloche), el Hospital Ramos Mejía (CABA), el Hospital Privado de la Comunidad (Mar del Plata), el Sanatorio de la Trinidad (CABA) y el Hospital Privado (Córdoba).

"Normalmente en tiempos en que una nueva enfermedad, virus, bacterias entra en escena y no tenemos ninguna terapia específica para ese virus nuevo o novedoso", dijo la Dra. Erin Goodhue, directora médica ejecutiva de la Cruz Roja Americana.

Quién es el bioquímico argentino Gabriel Rabinovich que está poniendo a punto el protocolo en Argentina

Un grupo de más de sesenta profesionales -la mayor parte argentinos, algunos de los cuales residen en Estados Unidos- autodenominado CPC-19 (Convalescent Plasma COVID-19) trabaja actualmente ad honorem, bajo la coordinación de Laura Bover -investigadora del M.D. Anderson Cancer Center de Houston (Texas, Estados Unidos)- en la elaboración de protocolos de emergencia para la utilización de plasma de pacientes recuperados de la infección por el Coronavirus SARS–CoV-2, que sea rico en anticuerpos específicos, en el tratamiento de casos severos de COVID-19, que no respondan a las terapias aprobadas por el Ministerio de Salud de la República Argentina.

El bioquímico especializado en cáncer, el argentino Gabriel Rabinovich forma parte de este grupo. También lo conforman expertos en diversas áreas de la ciencia y la medicina como bioquímicos, hemoterapeutas, infectólogos, virólogos, epidemiólogos e inmunólogos, pero también, por ejemplo, abogados que asesoran sobre cuestiones legales a la hora de armar los protocolos.

"La utilización de Plasma convaleciente (de pacientes recuperados) se daría en el caso de pacientes que no respondan a las terapias aprobadas de emergencia por el Ministerio de Salud de la República Argentina. Esta terapia también de emergencia consistiría en el uso inmediato potencial o uso compasivo, de plasma de pacientes convalecientes recuperados, que hayan padecido COVID-19 (Enfermedad de Coronavirus), debida a infección con el virus SARS CoV-2", informaron el sitio que agrupa a los investigadores.