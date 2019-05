Hackers "secuestran" a la ciudad de Baltimore con un terrible virus

Desde hace dos semanas, el sistemática informático de Baltimore se encuentra secuestrado por unos hackers que consiguieron causar el caos en toda la ciudad con la finalidad de recaudar más de u$s 100 mil en bitcoins.

A través de ransomware, lograron ingresar a las PCs de miles de habitantes, y mediante un mensaje anunciaban que su sistema operativo ha sido infectado con un virus y que para resolver el problema deberán pagar cierta cantidad de dinero.

Para el ataque se reveló que fue usado un virus conocido como RobinHood. De acuerdo a los expertos en seguridad digital, se trata de un archivo extremadamente peligroso y poderoso, que prácticamente hace imposible restaurar los sistemas infectados si no se conoce la clave con la que lo implantaron.

Los especialistas dijeron que los únicos que aparentemente pueden detener el virus son los mismos hackers que iniciaron el ataque y que ni la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos podrá detenerlo.

La ciudad fue atacada por algo que no es fácil combatir, y hasta el momento se ha registrado que tienen el control de más de 10 mil computadoras, incluyendo las de empresas que gestionan servicios básicos, gobierno municipal y policías.

Baltimore anunció que no realizará ningún pago, y espera tener una solución al problema, aunque de acuerdo al alcalde Bernard Young, resolver la situación podría llevar meses. "En este momento, digo que no", dijo Young a la prensa. ¿Pero para hacer avanzar la ciudad? Podría pensarlo. Pero todavía no he tomado una decisión".

Las autoridades notificaron al FBI y desconectaron los sistemas para evitar la propagación, pero no antes de que consiguiera eliminar el correo de voz, el correo electrónico, una base de datos de multas de estacionamiento y un sistema utilizado para pagar facturas de agua, impuestos a la propiedad y citaciones de vehículos.

Al menos 1500 ventas de viviendas pendientes también se encuentran retrasadas, según una carta de un grupo de legisladores del Congreso en Maryland solicitando información sobre el ataque a los directores del FBI y del Servicio Secreto.

Una copia de una nota del rescate digital, obtenida por The Baltimore Sun , dice que la ciudad puede desbloquear los archivos incautados por un precio de tres Bitcoins (casi u$s 24.000) por sistema o 13 Bitcoins (aproximadamente u$s 102.000) para todos ellos.

"¡No hablaremos más, todo lo que queremos es DINERO!", decía el mensaje.