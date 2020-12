Los nuevos auriculares "monstruo" de Apple cuestan lo mismo que un iPhone 11: qué traen y cómo comprarlos

Apple lanzó nuevos auriculares over-ear o circumaurales. Se llaman AirPods Max, son inalámbricos y tapan todas las orejas, a diferencia de los AirPods Pro. Costarán US$ 550 y ya están disponibles en cinco colores: negro, azul, verde menta, rosa claro y blancos.

Todos los colores disponibles de los nuevos AirPods Max.

Muchos fanáticos compararon su precio con el del iPhone 11 de 64 GB, que cuesta US$ 599. Este año, la compañía de la manzanita presentó su nueva línea de iPhone 12, que empiezan desde los US$ 729 y llegan a US$ 1.399 los modelos más caros.



Cuáles son las especificaciones técnicas de los AirPods Max

Apple diseñó un control dinámico de audio para los auriculares AirPods Max. Tienen tecnología de cancelación activa de ruidos, modo ambiente, ecualización adaptativa y audio espacial con seguimiento dinámico del movimiento de la cabeza. En total, nueve micrófonos operan en los auriculares, ocho en la cancelación activa de ruido y uno para que capta voz. Hay un chip H1 de Apple en cada auricular.

Cómo son las almohadillas de los nuevos auriculares de Apple.

Cada casco está equipado con sensores ópticos y de posición. Los AirPods Max detectan cuando son guardados en su funda, la que llamaron "smart case" o funda inteligente. Cuando los auriculares son guardados, entran en un "estado de consumo de energía ultrabajo" que conserva la batería. La batería dura 20 horas de reproducción con una carga. Según Apple, cinco minutos de carga equivalen a 1.5 horas de uso.



La funda inteligente para guardar los AirPods Max.

La malla de los AirPods Max está fabricada en material trenzado transpirables y de acero inoxidable. Los cascos están hechos de aluminio anonizado y las almohadillas son de espuma viscoelástica.

La forma de controlar los auriculares es innovadora: para controlar el volumen, cuenta con una rueda llamada "Digital Crown" que se gira para pausar o recibir una llamada se presiona una vez uno de los cascos; para avanzar la canción se debe presionar dos veces y tres para retroceder.



Cómo comprarlos desde la Argentina

Los auriculares ya están disponibles en Amazon España y llegan a la Argentina sin problemas. Cuestan $629 euros. Se pueden conseguir los AirPod Max en negro y en azul. La compra debe realizarse a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo.

Los auriculares AirPods Max en azul y los de color negro haciendo clic en este enlace.

Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final.



Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar "Envío Internacional elegible" para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

Hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción "Comprar ahora ) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, "El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina", no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: "Vendido y enviado por Amazon".

Algunos usuarios ya comenzaron a recibir los auriculares. Llegan con un cable USB tipo C para cargarlos pero no incluye el adaptador ni cable de audio. A pesar de que son inalámbricos, Apple ofrece un cable de audio para conectarlos al celular o computadora. El cable cuesta US$ 35 y se puede comprar en el Apple Store en la parte de accesorios. Mide 1,2 metro y viene de color blanco o negro.