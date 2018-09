¿iPhone, el mejor smartphone? Razones para dudar de las novedades de Apple

No hay dudas de que el iPhone es uno de los teléfono más deseados. Muchos usuarios de smartphones quieren, al menos, tener la posibilidad de probar alguna de las iteraciones del producto más importante de Apple. Sin embargo, el iPhone ya no es lo que era y, para muchos, está perdiendo la delantera en la carrera de la innovación tecnológica y el lidreazgo de mercado. A horas del lanzamiento de su versión 2018, ¿qué análisis se puede hacer del smartphone que Steve Jobs legó al mundo?

La cuestión técnica

Apple es un sistema cerrado y autocontenido. Esa es su estrategia de negocios desde siempre y, también, una de las razones por las que es atractivo para muchos usuarios: no hay que preocuparse por conseguir nada por fuera de las plataformas oficiales de la compañía y su store de Apps. Aunque esto generó más de un problema a diferentes usuarios, tanto viejos como nuevos que se quieren pasar a la empresa de la manzanita. Un caso testigo es el de la transferencia de archivos del celular a la PC, una practica muy común al día de hoy.

Si queremos hacer esta tarea, debemos instalar iTunes en la PC u otro dispositivo en el que intentemos compartir archivos y crear una cuenta. Sin iTunes no puede hacerse e incluso si lo tiene, solo puede copiar los archivos multimedia de su teléfono y nada más con los iPhones que no sean iPhone X. Con Android tenemos el privilegio de copiar casi todo desde el teléfono a la PC sin ningún tipo de molestia: es tan fácil como mover archivos en la computadora misma.

Este no es el único problema de iPhone. Otras decisiones técnicas polémicas son la falta de una ranura para tarjetas SD (por que si no se quiere vivir con el miedo de quedarse sin espacio hay que comprar la versión de 256 GB), la ausencia parcial de multi-tasking o abrir varias ventanas (algo a lo que empresas como Samsung están apostando fuertemente), la customización es casi inexistente (en comparación con Android que permite agregar skins, widgets, themes, etcétera. Muchos de ellos gratuitos).

Las controversias comerciales

Los problemas de los de Cupertino no acaban en los diseños de sus smartphones. Muchos problemas de la compañía nacen de cuestiones comerciales. El primer día del lanzamiento del iPhone original, que tuvo un precio récord de US$ 600, muchos usuarios fueron fieles y apostaron por el nuevo teléfono inteligente. Poco grata fue la sorpresa que se llevaron cuando 3 meses después la empresa estaba vendiendo el iPhone a US$ 399. Tan fuertes fueron las críticas contra el entonces CEO Steve Jobs, que la empresa decidió dar a todos sus early adopters un bono de US$ 100 para las tiendas de Apple.

Otro caso curioso es el del llamado "antena-gate". Con la salida del iPhone 4 en 2010, la compañía se enfrento a un problema a gran escala en relación a la señal del teléfono. Si el teléfono se agarraba de cierta forma, bloqueaba la entrada de la señal al celular e impedía la conectividad. Apple termino regalando estuches para sus celulares que oficiaban de intermediario y ayudaron a la señal a funcionar mejor. Otro caso curioso, casi simpático, es el de la decisión de Apple de regalarle -compulsivamente- a sus usuarios un disco de U2. Los usuarios protestaron en masa porque muchos no tenían intereses en tener en sus computadoras y celulares ese disco. Apple terminó lanzando una herramienta para eliminar el archivo de iTunes.

Uno de los momentos más oscuros de la compañía fue cuando en 2010 surgieron los informes sobre las malas condiciones en las fábricas chinas de Foxconn, donde la compañía fabrica los iPhones. Los informes fueron impactantes: salarios bajos, turnos extremadamente largos, explosiones e incluso una erupción de más de una docena de suicidios de trabajadores.

En este mismo sentido, la empresa fue acusada de volver obsoleto artificialmente a sus equipos viejos. Esto fue una leyenda urbana durante mucho tiempo, hasta que en 2017 Apple lo confirmo.

Según la compañía, las actualizaciones de iOS disminuyen el rendimiento de los teléfonos más antiguos. El objetivo es proporcionar una mejor experiencia de usuario, y no vender más teléfonos. La desaceleración de los teléfonos más antiguos se diseñó para evitar bloqueos que podrían ser causados por baterías que se vuelven más débiles con el tiempo.

Esta historia todavía está en curso. Apple se enfrenta actualmente a demandas colectivas que representan millones de dólares en daños y perjuicios.