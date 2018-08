iPhone 2018 con precio récord: qué trae y cuándo llega

Como cada año, la expectativa por conocer el nuevo iPhone crece a esta altura del año. Si bien los fanáticos de la firma de la manzanita están acostumbrados al hermetismo que suele rodear a la salida de sus productos, comenzaron a aparecer algunos rumores que sobre cuando se conocerá el modelo que sucederá al iPhone X.

Según los rumores de la industria, Apple planea continuar la tendencia y sacar tres nuevos dispostivos iPhone en 2018.

A raíz de las gacetillas (con fecha de embargo) de productos relacionados al iPhone (carcasas, accesorios, etc) que recibieron muchos locales dedicados a la venta de estos dispositivos, el anuncio oficial será el próximo 12 de septiembre. Asimismo, de acuerdo a los trascendidos, algunos carriers adelantaron que abrirán la preventa el 14 de septiembre, es decir, dos días después de lo que sería el anuncio formal del nuevo iPhone.

Si Apple decide mantenerse fieles a la forma en que llevó adelante los lanzamientos en los últimos años, los nuevos modelos de iPhone saldrán a la venta una semana más tarde, el viernes 21 de septiembre, es decir, el próximo Día de la Primavera.

Según la publicación, “gracias a los esquemas filtrados de las fábricas de Foxconn y más de una docena de informes independientes, sabemos que estos son de hecho los tres nuevos modelos de iPhone que Apple planea presentar este año”.

¿Cómo será la nueva generación de iPhones?

En principio, habrá una nueva segunda generación del iPhone X, que se verá igual y tendrá la misma pantalla OLED de 5,8 pulgadas, pero tendrá componentes internos mejorados para aumentar el rendimiento.

Otro equipo contará con una pantalla OLED de 6.5 pulgadas a la que los especialistas denominaron “iPhone X Plus”, aunque aún se desconoce cuál será su nombre oficial.

Por último, para acompañar a estos dos modelos –que se presume costarán un poco más de los iPhone 8 actuales- habrá otro nuevo modelo que contará con una pantalla LCD de 6,1 pulgadas.

Todos los nuevos modelos contarán con un sistema de cámara TrueDepth que admite Face ID –que podría marcar el final definitivo del botón de Inicio y el sensor de huella digital Touch ID-, pantalla de borde a borde, procesadores A12 y una LTE mucho más rápida.

Según el informe, los tres nuevos modelos de iPhone compartirán el mismo diseño que el actual iPhone X, aunque el iPhone con pantalla LCD poseerá ángulos apenas más gruesos alrededor de la pantalla.

Además, el modelo más económico tendrá un marco de aluminio, en lugar del de acero inoxidable. Además, para abaratar costos, tendría una sola cámara trasera para la lente y, además, la pantalla podría no ser compatible con 3D Touch.

Las empresas suelen avisar sobre próximos lanzamientos aunque le añaden una pequeña cantidad de información. En una segunda instancia, esas mismas firmas comparten los detalles completos una vez que la compañía acuerda con la prensa no compartirlas hasta una determinada fecha y hora.

¿Los precios? Los analistas estiman que el iPhone de 5.8” costaría US$ 999, el de 6.5” saldría unos US$ 1099. El valor de la versión más económica rondaría entre los US$ 700 y US$ 800.

Las fuentes que sacaron a la luz los rumores fueron MacRumors y BGR, mediante una publicación firmada por Zach Epstein.