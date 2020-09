iPhone 12 Pro Max: se filtró cómo será el nuevo tanque de Apple

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de dispositivos tecnológicos a partir de la necesidad de millones de usuarios de mantenerse conectados con el trabajo, familiares y amigos durante las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

Los fabricantes de móviles, por su parte, conocedores del aumento de la demanda, trabajaron a contra reloj para mantener el cronograma de lanzamientos previstos para el año, pese a los retrasos lógicos originados por el inicio de la cuarentena.

En el transcurso de las últimas horas trascendieron características, imágenes y hasta el valor de cada una de las versiones del iPhone 12, el nuevo y esperado smartphone que el gigante estadounidense Apple presentaría en el transcurso de las próximas semanas.

De acuerdo a las filtraciones, la compañía de la manzanita fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne presentará un iPhone 12 Pro Max, que se transformará en el nuevo buque insignia de la firma.

El youtuber Jon Prosser fue el encargado de iniciar la cadena de rumores, tras sostener que tuvo acceso a un prototipo conocido como PVT.

Los modelos PVT son dispositivos iniciales, completamente funcionales, que cada empresa construye antes de iniciar la fabricación definitiva de cada terminal.

Según las versiones del youtuber, la versión más completa de la próxima generación de iPhone contará con una pantalla de 6,7 pulgadas, con frecuencia de refresco de 120 Hz.

El próximo iPhone también contaría con una gran particularidad: la caja no traería un cargador.

Más rumores

De acuerdo a la filtración, la cámara principal del iPhone 12 Pro Max permitirá grabar video en resolución 4K a 120 fps, además de permitir una grabación en cámara lenta 4K a 240 fps.

Además, el equipo contaría con el sensor LiDAR para aplicaciones de realidad aumentada, característica que el gigante de Cupertino anticipó en sus tabletas iPad Pro.

Por otro lado, el analista EveryThingApplePro mostró por su parte una imagen en la que se puede observar el dispositivo PVT de Apple.

De acuerdo a la foto, existiría una diferencia en los laterales del equipo respecto al iPhone 11. Según esta imagen, en cada lado se observan completamente planos y con una curvatura en las esquinas superiores.

No obstante, otros especialistas pusieron en duda la imagen y consideraron que los lados contarían con una forma más redondeada.

Por otro lado, algunas especulaciones sostienen que otra novedad sería una mejora de la tecnología de reconocimiento facial denominada Face ID.

Precios

Según otra filtración, el valor de los nuevos equipos de Apple sería el siguiente: iPhone 12, US$ 699; iPhone 12 Max, US$ 799; iPhone 12 Pro, US$ 1.049; e iPhone 12 Pro Max, US$ 1.149.