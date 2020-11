iPad, la mejor inversión en Apple: cuánto cuestan y por qué son más útiles que una computadora

Luego del lanzamiento disruptivo que significó el iPod, el gigante estadounidense Apple sabía que había conseguido retomar la senda del éxito, luego de unos cuantos tropiezos. El lanzamiento de la primera versión de su celular iPhone, de la mano de Steve Jobs, ratificó la presunción.

Con la salida de su primera tableta iPad, no quedaron dudas que Apple había conseguido crear un ecosistema propio que, con el correr de los años, consiguió expandir con éxito al tiempo de mantenerse quizá, como la firma de dispositivos tecnológicos “aspiracionales” por excelencia.

La llegada del primer iPad consiguió romper nuevamente los límites de lo imaginado. Una pantalla más grande que cualquier celular que permitía disfrutar los contenidos sentados, por ejemplo, tranquilamente en un sillón; reproducir música; tomar notas; sacar fotos.

La posibilidad de añadirle un teclado vía Bluetooth mejoró aún más su productividad y, durante mucho tiempo, miles de usuarios alrededor del mundo comenzaron a preguntarse si este combo era mejor (y más barato) que adquirir una laptop o computadora de escritorio.

iPad PRO 2020, el final de la duda

Actualmente, puede decirse que el iPad Pro 2020, la última versión del dispositivo, lejos está de poder ser considerada simplemente una tableta.

Se trata de un dispositivo ultra portátil capacitado para llevar adelante todas las tareas de un ordenador portátil (llámese notebook o laptop) e, incluso, muchas funciones más.

En esta ocasión, el gigante de Cupertino incluyó en el iPad Pro 2020 un poderoso sistema de cámaras que consigue tomar grandes fotos y videos y mejora de forma exponencial la experiencia en las aplicaciones de realidad aumentada.

¿Qué tiene el nuevo iPad Pro 2020? Cuenta con un procesador del iPad Pro 2020, el A12Z Bionic, que supera en potencia a buena parte de las laptops disponibles actualmente en el mercado.

El dispositivo también cuenta con un puerto USB-C, pantalla Liquid retina de alta calidad y desbloqueo mediante tecnología de reconocimiento facial.

Pero sobre todo, Apple consiguió crear un nuevo teclado para este dispositivo que consigue elevar la experiencia.

Su nombre es Magic Keyboard que, además, incluye un trackpad para poder controlar el iPad Pro 2020 mediante un cursor.

Además del nuevo teclado Magic Keyboard, el iPad Pro 2020 puede ser mejor opción que una computadora gracias a la inclusión de las dos cámaras traseras de gran calidad.

Ambas pueden grabar vídeo en 4K y tomar fotos de gran calidad gracias a su lente de Gran Angular.

A esto hay que sumar la potencia de sus recursos, la autonomía de su batería y la compatibilidad con otros periféricos como el Apple Pencil 2.

Su fácil transporte es otra de las características que ubican a esta tableta por encima de una notebook común.

Precios oficiales

El iPad Pro 2020, disponible en plata y gris espacial, se puede comprar en la tienda de Apple. El precio de la versión de 11 pulgadas empieza en los US$ 799 mientras que la versión que cuenta con una pantalla de 12,9” se ofrece por US$ 999 (versión Wifi de 128 GB).

En MercadoLibre, el iPad Pro 2020 se consigue por unos $ 245.000, con una financiación de hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas.

El Magic Keyboard también está disponible y cuesta unos u$s 299 en el sitio oficial de Apple.

En MercadoLibre, el valor del teclado para la 4ta generación de iPad asciende a $ 84.999, con una financiación de 12 cuotas con tarjetas seleccionadas.

Los nuevos modelos

Semanas atrás, Apple presentó los nuevos modelos de tabletas: iPad Air y iPad.

El iPad Air tiene una pantalla de Retina Liquida de 10,9 pulgadas, con Touch ID, y chip propio A14 Bionic.

Su valor en la tienda de Apple asciende a US$ 599.

En MercadoLibre, el nuevo iPad Air se ofrece por $ 175.000, con una financiación de hasta 12 cuotas sin interés, mediante tarjetas seleccionadas.

Por otro lado, los nuevos modelos de iPad, poseen el potente chip A12 Bionic, la compatibilidad con Apple Pencil y el Smart Keyboard. Funciona con la nueva versión del sistema operativo iPadOS 14.

En la tienda oficial de Apple, su valor arranca en los US$ 329.

En MercadoLibre, en tanto, el nuevo iPad 2020 se ofrece por $ 57.900, con una financiación de hasta 12 cuotas, mediante tarjetas seleccionadas.

¿Cómo comprar?

hay diferentes maneras de comprar productos del exterior y que lleguen en tiempo y en forma al país. La más común es a través del nuevo sistema de Puerta a Puerta, que maneja el Correo Argentino. Bajo este sistema las compras realizadas en el extranjero no pueden superar los US$ 3.000 y por su "especie y cantidad" no deben hacer presumir finalidad comercial. La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto de 12 envíos de US$ 50 cada uno a lo largo de 365 días.

Otra posibilidad es realizar la compra a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo como Amazon.com, el de los Estados Unidos o Amazon España, Italia, entre otros. Luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago. Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana.

En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

Aunque también otra alternativa y es acudir a alguna de las startups y compañías locales que se encargan de traer productos en el exterior.

Uno de ellos es ATuCasa. Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-Commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto.

Otra alternativa es el sitio Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. A través de este sistema, se pueden aprovechar incluso las ofertas que sólo se aplican a locales físicos.