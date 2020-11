Ya llegó la PlayStation 5: cómo comprarla afuera y lograr que la entreguen en la puerta de casa

A fines de septiembre, se inició una preventa oficial de la PlayStation 5 en la Argentina. En poco menos de cuatro horas, PlayStation confirmó que se agotaron todas las unidades disponibles de la nueva generación de consolas. La consola llegará a la Argentina de manera oficial para ser comprada a partir del 4 de diciembre. Sin embargo, la venta en el mundo comienza hoy y hay maneras de comprar la consola en el exterior y traerla al país.

Qué es el “puerta a puerta” y cómo traer la PlayStation 5 a la Argentina

El sistema "puerta a puerta" es una alternativa para asegurarse de que los paquetes lleguen. Uno de ellos es el sitio Grabr, que confirmó a Infotechnology que traerá la PlayStation 5.

Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto.

Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. A través de este sistema, se pueden aprovechar incluso las ofertas que sólo se aplican a locales físicos. El sitio puerta a puerta Grabr permite que los usuarios copien el enlace del producto y lo peguen en una página para solicitar el pedido. Este es el sitio para calcular el precio.

"Hay viajeros haciendo ofertas por la Playstation 5, los nuevos iPhone 12, y además se viene el Black Friday a fin de mes. Por la pandemia, se extendió el plazo de entrega a 90 días. De este modo cuando el comprador acepta la oferta, el viajero compra el producto y en cuanto pueda volar, coordinan la entrega del producto", explica el country manager de Grabr.

Se pueden usar las ofertas desde la Argentina a través de la reglamentación del sistema Puerta a Puerta (que maneja el Correo). La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de US$ 25, a 12 envíos de US$ 50 cada uno en el mismo período.

Por otro lado, la cara “B” de los pedidos, el sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx), no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final. Para algunos usuarios esto supone una limitación, tanto por los tiempos de entrega (que pueden ascender hasta los 30 días y siempre hay que tener en cuenta las particularidades de la logística nacional).

La PlayStation 5 puede comprarse en Walmart Estados Unidos por US$ 499. El producto puede encontrarse aquí. También está disponible en la cadena Target por el mismo precio en este enlace. BestBuy vende la consola a US$ 500. Puede conseguirse aquí.

Los mandos DualSense 2 inalámbricos se deberán comprar por separado. Pueden conseguirse a través de Amazon Global por €67.89 y llegan sin problemas. Puede conseguirse a través de este link.

Todos estos impuestos estarán incluidos en el precio final que pagás con Grabr y no vendrá ningún cargo extra en tu tarjeta, según la compañía Puerta a Puerta.

Cuándo empieza la venta en la Argentina

En la anterior preventa, las consolas y el control DualSense se pudieron adquirir en Sony, Compumundo, Jumbo, Garbarino, Musimundo, Cetrogar y Fravega. Se pueden ver los distribuidores oficiales en este enlace.

La incertidumbre para los que no pudieron comprar la consola en esta primera instancia es saber si cuando llegue al país tendrá el mismo valor que en este período. Los fanáticos de la marca líder en videojuegos pudieron acceder a la preventa de la consola PlayStation 5 a un precio sugerido de $99.999, PlayStation 5 digital edition a un precio sugerido de $75.999 y el control DualSense a un precio sugerido de $9.299.

Los productos se pudieron adquirir con tarjetas de cualquier emisora, pero quienes cuenten con tarjetas de crédito del BBVA, tuvieron un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés. En el caso del resto de las tarjetas, las cuotas fueron con recargo o se pudo comprar en un único pago con la ventaja de que fue por el valor del dólar del día de cierre de la tarjeta (y no el que tendrá el 4 de diciembre, fecha en la que la consola estará disponible en el país.

Los videojuegos que acompañan la PS5 también ya se encuentran disponibles en el store oficial de PlayStation.

Incluso, aquellos usuarios que se suscriban al servicio PlayStation Plus (exclusivo de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5.

Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Cómo es la nueva Play

La esperada nueva videoconsola de Sony ofrece un salto de calidad y potencia respecto a la anterior generación.

La CPU de la PS5 cuenta con un procesador chipset AMD Ryzen 2 x86-64, de 8 núcles/16 hilos y una frecuencia variable de hasta 3.5GHZ. Es decir, es considerablemente más poderoso que el procesador personalizado de un chip AMD “Jaguar” x86-64 y 8 núcleos de la PS4.

El GPU, o motor gráfico del dispositivo de nueva generación, está basado en AMD Radeon RDNA, cuenta con aceleración Ray Tracing (característica esperada por los gamers más fanáticos ya que permitirá que los juegos cuenten con un fluidez aún mayor) y una frecuencia variable de hasta 2.23 GHz (10.3 teraflops). La PS4, en cambio, ofrecía un motor gráfico AMD basado en Radeon de 1,84 teraflops.

A la hora de analizar la memoria de ambas consolas, el dispositivo de nueva generación también marca una diferencia al tener una memoria de 16 gigabytes (GB) GDDR6, con un ancho de banda de 448GB/s. A esta característica se le suma un disco de estado sólido (SSD) de 825GB y ancho de banda 5.5GB/s (raw). La PS4, en cambio, tiene una memoria de solo 8GB GDDR5 y dos versiones de almacenamiento interno, de 500GB o 1 terabyte (TB).

El formato de los discos de videojuegos para la PS5 es Ultra HD Blu-Ray, con hasta 100GB por disco. A la hora de pensar en la salida de video, cuenta con soporte para TVs con resolución 4K 120H, pantallas 8Kç, y VRR, específicamente para HDMI versión 2.1. Su audio es posee la tecnología Tempest 3D AudioTech, más inmersivo y envolvente.

En cambio, la PS4 contaba con una unidad BD/DVD (solo lectura), junto a 2 puertos de altísima velocidad de entrada y salida USB (USB 3.1 Gen1), con un puerto AUX. A esto se sumaba una salida HDMI compatible con salida HDR.

PlayStation precisó que la nueva consola tiene una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con sus momentos más destacados.

En ese ítem, los nuevos joysticks DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos son las grandes estrellas.

¿Por qué? Los comandos ofrecerán sensaciones más reales en las manos y los jugadores podrán percibir diferentes estímulos de acuerdo al contexto, por ejemplo, en el que se encuentre el protagonista del juego.