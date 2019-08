Ya llega el único celular de Motorola que le gana al iPhone: sale $ 25.000 y "vuela"

Será el Motorola One Action, que cuenta con los beneficios del programa Android One y está orientado a los fanáticos de la fotografía y la grabación de videos de acción. ¿Qué más se sabe hasta ahora?

Motorola es históricamente una de las firmas que mayor presencia posee en la Argentina. En el transcurso del año pasado, incluso, consiguió algo impensado: mejoró su participación de mercado y creció en un período en el que muchos rivales plantaron bandera o, incluso, se retiraron por un tiempo hasta que el contexto económico mejore.

El fabricante, propiedad de Lenovo, pudo hacerse fuerte en la gama media con un par portfolios consolidados y se quedó con parte de la porción de mercado que sus competidores no pudieron sostener: en síntesis, su negocio fue redondo.

Un par de meses atrás, la firma presentó en la Argentina el Motorola One Vision, un dispositivo de gama media superior que tenía como uno de sus grandes diferenciales una cámara de 48 megapíxeles, potenciada por una función denominada Modo Nocturno, que permite sacar fotos de gran calidad aún en condiciones de escasa luz.

Ahora trascendió que el fabricante prepara el arribo de un par de equipos para ampliar la familia One.

El buen momento de Motorola fue ratificado por la propia Lenovo. Según la firma, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019 –comprendido entre abril y junio-, Motorola mejoró por los ingresos (antes de impuestos) en más de US$ 100 millones año tras año y experimentó un incremento de 14% en las activaciones dentro de los mercados fuertes de América Latina y América del Norte.

Motorola One Action

En las últimas horas trascendió que el primer modelo en llegar se llamará Motorola One Action, el cual posee una apariencia similar al Motorola One Vision.

Los rumores sostienen que posee un lector de huellas dactilares en la parte trasera, y una una cámara integrada en la pantalla para ofrecer un aspecto diferente a los dispositivos que poseen un notch o muesca.

Según los trascendidos, tiene una pantalla Full HD+ de 6,3 pulgadas IPS, con relación de aspecto 21:9 e incluye un procesador Samsung Exynos 9609, el mismo que el Motorola One Vision.

Cuenta con una memoria RAM de 4 gigabytes (GB) y almacenamiento interno de 128GB, expandible mediante una ranura para tarjetas microSD.

Un punto a favor es su batería de 3500 mAh, que ofrece un rendimiento eficaz para una terminal de este tipo. Además, ofrece protocolo de conectividad NFC.

Otro de sus diferenciales es que está incluido en el programa de beneficios Android One, que garantiza 2 años de actualizaciones y 3 años de parches de seguridad.

Sin embargo, su gran punto fuerte es su cámara: posee un sensor gran angular de 117 grados que, con el modo «vídeo en acción», ofrece unos resultados muy logrados. Es decir, parecería que el objetivo de este dispositivo con su eficaz cámara de acción será competir con la Go Pro.

Este equipo sería presentado en la Argentina antes de fines de agosto. Aún se desconoce cuál será su valor, aunque se presume que rondaría el que actualmente posee el Motorola One Vision, es decir, unos $ 25.000.

¿Motorola One Zoom? ¿Motorola One Pro?

Pero hay más. Semanas atrás se filtró que Motorola trabajaba en un dispositivo con cuádruple cámara trasera. Los rumores llamaron a esa posible nueva terminal Motorola One Pro. Sin embargo, luego de un par de días el equipo pasó a conocerse como Motorola One Zoom.

No obstante, pese a contar con la palabra One en su denominación se especuló que este dispositivo no sería alcanzado por el programa de beneficios Android One.

Las cuatro cámaras que incluiría el Motorola One Zoom serían un sensor de 48 megapíxeles, lentes ultra gran angular y teleobjetivo.

Cuando se conoció que el dispositivo contaría con cuatro cámaras, algunas especulaciones deslizaron que este nuevo equipo podría convertirse en el buque insignia de la compañía. Incluso, se pensó que podría contar con un potente procesador Qualcomm Snapdragon 855 y hasta 6 gigabytes (GB) de RAM.

Sin embargo, nuevos rumores desestimaron estas versiones y aseveraron que el Motorola One Zoom tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 675 Soc. Además, deslizaron que integrará el creciente segmento de "gama media superior".

Otras especificaciones fueron divulgadas por el periodista tecnológico Roland Quandt. Según sus palabras, la terminal contará con 4 GB de RAM, tendrá 128 GB de almacenamiento UFS, ranura para tarjeta microSD, el logo de Moto iluminado, integración de Amazon Alexa, pero no funcionará con Android One.

Por otro lado, para Quandt si habrá un otro modelo denominado Motorola One Pro, que sí contará con el programa de beneficios Android One.

Los rumores de este periodista sostienen que ambos modelos (Motorola One Pro y Motorola One Vision) poseerán un diseño de bisel delgado.

Si bien se desconoce la información oficial, para Quandt, el precio del Motorola One Zoom será de 399 euros o unos 25.382 pesos argentinos, al tipo de cambio de hoy.

Por otro lado, se desconoce qué modelos se comercializarán en los diferentes países.