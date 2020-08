Xbox Series X: Microsoft le gana a la Playstation 5 de Sony y anuncia cuándo sale

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del consumo de videojuegos alrededor del planeta. Y la Argentina no fue la excepción.

En ese contexto, Microsoft y Sony mantienen desde hace un tiempo la renovada pelea por captar la atención de los gamers del mundo, anunciando en cuentagotas las últimas novedades respecto a Xbox Series X y PlayStation 5, sus próximas consolas de nueva generación, respectivamente.

En ese pelea pareja, muchos analistas consideraron que aquella empresa que consigue pegar primero, casi siempre suele sacarle unos puntos de ventaja a su competidora.

Por tal motivo, el último anuncio realizado por Microsoft consiguió paralizar al mundo gamer.

La palabra de Microsoft

Xbox, la unidad de videojuegos de la compañía fundada por Bill Gates, confirmó que en noviembre próximo estará disponible su esperada consola de nueva generación: Xbox Series X junto a más de 100 juegos.

La empresa había anunciado el lanzamiento de la consola en 2019. En aquella ocasión, sus directivos aseveraron que se trataría de la consola “más más rápida y potente" de la compañía, con resolución 4K a 60 fps.

En aquel anuncio, Microsoft informó que la consola estaría disponible para fines de 2020.

Algunos críticos insinuaron que, incluso, se trataría de la consola más poderosa de la historia. No obstante, desarrolladores de diferentes juegos aseveraron tiempo después que tanto Xbox Series X y PlayStation 5 poseerán una potencia similar.

Cómo será la nueva Xbox Series X

Entre principales características técnicas se destaca una unidad gráfica (GPU) con 12 teraflops de potencia y capacidad para trazado de rayos.

Otra gran característica de Xbox será que la nueva consola se lanzará junto con "miles de videojuegos". ¿Por qué? Contará con una función de retrocompatibilidad con los títulos de las tres generaciones anteriores, es decir, Xbox, Xbox 360, y Xbox One.

Las otras estrategias

En esta nueva generación, mediante el servicio de suscripción Xbox Game Pass, los usuarios de Xbox Series X podrán también jugar a videojuegos desde dispositivos Android gracias al servicio xCloud de videojuegos en streaming.

El nuevo servicio xCloud estará disponible a partir del 15 de septiembre y estará habilitado para jugar, por ejemplo, desde los nuevos Samsung Galaxy Note 20 y Samsung Galaxy Note 20 Ultra, los nuevos buques insignia del gigante surcoreano.

Por otro lado, otra filtración confirmó que también existirá una versión de la nueva consola que será más económica y que llevará el nombre de Xbox Series S.

Los analistas estiman que este dispositivo competirá de forma directa con el modelo de PlayStation 5 que no contará con ranura para discos físicos.

La filtración fue publicada por el prestigioso medio The Verge, que chequeó la veracidad de unas fotos del nuevo joystick en su caja original.

Los juegos exclusivos

Xbox Series X contará con títulos nuevos y también algunos exclusivos como Tetris Effect: Connected, Scorn y The Medium. Pero además tendrá juegos optimizados como Dirt 5, Gear Tactics, Yakuza: Like a Dragon; Assassin’s Creed Valhalla; y Watch Dogs: Legion.

A todos estos títulos se les deben añadir otros juegos que se optimizarán como, por ejemplo, Destiny 2, Gears 5, y Madden NFL21, entre otros.

El precio: el gran secreto

El valor oficial de la próxima consola de Microsoft aún es un misterio. Sin embargo, analistas del mercado recordaron que Xbox 360 se lanzó en 2005 a un precio de US$ 399, mientras que Xbox One costó US$ 499 en 2013.

Por tal motivo, los especialistas estiman que la Xbox Series X podría costar aproximadamente unos US$ 500.