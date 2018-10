WhatsApp: cambios en cómo se borran los mensajes enviados

WhatsApp introdujo el año pasado una de las grandes demandas de sus usuarios: el borrado de mensajes en la plataforma. Una acción ya habitual en otras aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram, una de las empresas competidoras de la app de Mark Zuckerberg. La nueva opción fue bien recibida por los usuarios que. luego de varios años, al fin podían "arrepentirse" de algún mensaje enviado.

Luego, apareció la opción de "Eliminar para todos" existe en los chats desde diciembre del año pasado y la idea era llevar la función a los grupos de WhatsApp. En un principio quien enviaba un mensaje tenía siete minutos para borrarlo, plazo que después se aumentó a 1 hora, 8 minutos y 16 segundos. SIn embargo, ahora la app exige también que los servidores del resto de miembros de la conversación reciban esa orden de borrado para que el mensaje se elimine. Este proceso se ejecutaba en un plazo de 24 horas, pero según el portal especializado WABetaInfo, el tiempo límite pasa a ser ahora de 13 horas, 8 minutos y 16 segundos.

WhatsApp has updated the "Recipient limit".

What does it mean? If you delete a message for everyone, but the recipient won't receive the revoke request within 13h, 8m, 16s (maybe because the phone was off), the message will **not** be revoked.

