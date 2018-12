La razón por la que todos los celulares podrían venir con un agujero el año que viene

Popularizado por iPhone en el décimo aniversario, junto a la salida del iPhone X, el "Notch" se volvió una moda casi ineludible para todos los celulares de gama media-alta. Se le llama "Notch" a esa pequeña ranura del teléfono donde está ubicada la cámara frontal del dispositivo, por lo general ocupa poco lugar en lo que de otra forma sería una pantalla 100% imagen.

La utilidad del Notch reside en que, por un lado, permite que la pantalla ocupe toda la parte frontal del dispositivo. De esta manera, libera el espacio al botón de Home y al sensor de huellas dactilares. Por otro, deja espacio para colocar la cámara y utilizar el desbloqueo mediante detección facial.

El notch, en definitiva, es el precio a pagar por eliminar los marcos hasta el máximo nivel, haciendo desaparecer los biseles inferiores por completo.

Luego de su lanzamiento, la gran mayoría de las marcas siguieron el ejemplo de Apple casi inmediatamente, lo que atrajo aliados y enemigos en números iguales. El diseño era innovador y estilístico para algunos y una molestia a la hora de hacer funcionar el teléfono para otros.



Si embargo, ahora, la industria se volcaría por una nueva alternativa: ¡un agujero en el panel frontal!

Una misteriosa publicidad revolvió las redes sociales chinas: la imagen de lo que parece un smartphone con un punto destacado en la pantalla (y el logo de Huawei arriba, junto a una frase en chino). El celular parece estar integrado por una pantalla sin marcos y ese punto negro parecer ser un agujero.

El teléfono en cuestión sería un Nova 4 y ese pequeño orificio es la cámara delantera. Esta es la apuesta del fabricante asiático para superar el Notch y converger en un modelo que agrade a todos. El producto en cuestión será presentado el 12 de diciembre, según confirmó el fabricante chino.

En esta carrera por la pura-pantalla también participaría Samsung. Se rumorea que este fabricante prepara el lanzamiento de su propio teléfono con un agujero en el display. Sería el modelo Galaxy A8S, que vería la luz el mes próximo.

It may be the world's first hole in the screen smartphone: Galaxy A8s pic.twitter.com/dBQfgUXed2