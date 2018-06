Tu Chromecast puede dejar de funcionar: qué pasó y cómo se puede arreglar

Es muy posible que, de tener un televisor "bobo", la solución que muchos hayan encontrado no sea comprar un nuevo televisor smart sino invertir en dispositivos que permiten, mediante un puerto HDMI o USB, hacer streaming de contenido audiovisual. Así, ver Netflix no está superditado a los specs de la tele sino a los del "TV stick". Después de todo, el precio es conveniente: US$ 30 versus los US$ 300 de base que suele costar hacer un upgrade de modelo.

Pero para quienes, en la Argentina, tengan este dispositivo, pueden existir algunos nuevos problemas. Google, la empresa detrás del más popular de los sticks, le confirmó al portal TechCrunch que está experimentando problemas con la conexión a servidores de los dispositivos a escala global. Los detalles del error no han sido, por ahora, revelados por la empresa de Mountain View pero sí aclararon, en un twitt oficial, que están trabajando para resolver el problema.

Hey there, sorry for the trouble. We don't have a time frame, but rest assured that our team is working hard to have this fixed — we'll let you know once we have an update. Thanks for bearing with us.