Te mandan el nuevo "súper iPhone" desde EE.UU a precio de oferta

Desde el 15 de octubre, el retailer online Linio ofrece la posibilidad de traer el iPhone XS y XS Max a un precio superador: saldrá $87.000 y no por encima de $130.000 como estimaron que saldrían algunos retailers oficiales.

La compañía anunció que habrá siete modelos del smartphone de Apple disponibles: iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS y Xs Max. Esto supone que el único modelo que no llegará por ahora es el iPhone XR.

Difundieron, además, algunos datos relativos a la frecuencia de renovación en la región en la que participan con su modelo de negocios, que compite con el de MercadoLibre: cambiar de celular es común para los latinoamericanos lo hacemos cada 18 y 24 meses.

En los Estados Unidos los precios son todavía más competitivos: si alguien viaja, y gracias a las nuevas disposiciones de AFIP, puede traerse un celular sin pagar impuestos por lo que el modelo XS y XS Max, que allá cotizan entre US$ 999 y US$1.100 podrían conseguirse por la mitad: $37.962 y $41.800 respectivamente a tipo de cambio de hoy. La mejor opción sigue siendo comprarlo en Estados Unidos pero, de no viajar, el precio de Linio es el mejor del mercado, solo superado por el de importadores que, desde hace unos meses, pueden vender directo en MercadoLibre: allí un relevamiento hecho por Infotechnology marca que se pueden conseguir por $70.000 aproximadamente.