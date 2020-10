Solo por hoy: Amazon remata stock y se puede comprar para que llegue a la puerta de casa

Al evento Amazon Prime Day 2020 le queda solo un día: tuvo lugar de forma global los días 13 y 14 de octubre, repitiendo la duración de la edición anterior. Comenzó este martes 13 de octubre a las 0:00 horas y terminará este miércoles 14 de octubre a las 23:59 horas. Amazon ofrece 30 días gratis de prueba aunque la suscripción a cada sitio es independiente. Es posible empezar la prueba gratuita de Prime para disfrutar de los descuentos sin pagar ningún extra.

Cómo saltear el pago de Amazon Prime y obtenerlo gratis por 30 días

Para aprovechar 30 días de suscripción gratuita, debemos suscribir al sitio de Amazon en el que vamos a comprar. En todos los sitios nos debemos logear con la misma cuenta, el mismo mail y contraseña que nos registramos por primera vez.

Oportunidades Online dio esta información a través de su cuenta de Twitter y aclaró que los envíos a Argentina no son gratis con el servicio Prime. "El servicio de envío internacional nunca es gratis", escriben.

Las mejores ofertas en el Amazon Prime Day 2020

Acer Aspire 5 Slim.

La notebook Acer Aspire 5 Slim cuesta US$ 359.99. Los expertos le dieron 8 puntos sobre 10 en performance, diseño y batería. Se puede ver en este link. El producto está publicado en Amazon España.

iPhone 11.

El Apple iPhone 11 llega a la Argentina y cuesta $821.99 euros. Este modelo se posicionó como el smartphone más vendido de todo 2019 llegando a las 18 millones de unidades. Se puede comprar a través de Amazon España en este enlace.

El smartphone Samsung Galaxy S20 cuesta $718 euros. Se puede conseguir en este link y llega a Argentina desde Amazon España. Estas son algunas de sus especificaciones: pantalla de 6,7 pulgadas de 120 Hz QHD plus OLED, Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 128/512 GB y microSD, 4500 mAh, cámaras de 12 + 64 + 12 MP + profundidad, cámara de selfie de 10 MP, IP68. Primer plano a las cámaras posteriores en el Galaxy S20, principal de 12 MP, F/1,8, 1/1,176 pulgadas. 64 MP 3X, F/2,0.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

El smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB también está disponible y llega a Argentina a través de Amazon España. Cuesta $276,19 euros. El producto puede verse haciendo click en este enlace.

Xiaomi Mi Note 10.

El teléfono Xiaomi Mi Note 10 con 128 GB dual SIM cuesta $299 euros en Amazon España. El dispositivo Android tiene un procesador Snapdragon 730G 2.2GHz. Puede encontrarse en este link.

Parlantes JBL Charge 3 Stealth Edition.

Los parlantes JBL son unos de los preferidos de los argentinos: el modelo JBL Charge 3 Stealth Edition cuesta $75 euros y está rebajado en un 62% en Amazon España. Se puede comprar en este link.

Apple iPad Air.

La computadora Apple iPad Air está 11% más barato y su precio final es de $479 euros. Este es un modelo anterior por tanto viene equipado con el Apple Pencil de primera generación. Tiene teclado inteligente y carga rápida. Se puede conseguir acá.

Apple Airpods.

Los auriculares inalámbricos Apple están de rebaja en Amazon España. Se consiguen por estuche de carga con cable incluido a un precio de $138,99 euros. Los AirPods pueden conseguirse en este link.

Anillos de luz con trípode.

Los anillos de luz con trípode incluido fueron uno de los objetos más vendidos durante la pandemia frente al auge de videoconferencias. Cuesta $36,99 euros en Amazon España en este enlace.

Logitech G402 Hyperion Fury.

El ratón Logitech G402 Hyperion Fury es perfecto para gamers: tiene seguimiento óptico y ocho botones programables. Cuesta $24,90 euros y se ahorran 58% por el Amazon Prime Day. Se consigue aquí.

Toshiba Canvio Advance.

Toshiba ofrece 20% de descuento en su disco externo Canvio Advance. Aguanta 4TB de información y USB 3.0. Su precio final es $79.99 y puede comprarse aquí.

Aspiradora robot Xiaomi Mijia 1C Aspirateur.

La aspiradora robot Xiaomi Mijia 1C Aspirateur cuesta $239,99 euros y este modelo es perfecto para alfombras y todas las superficies. Se puede comprar acá.

Lenovo ideapad L340.

El ordenador portatil Lenovo ideapad L340 está de rebaja en Amazon España a $699.99 euros. Esta computadora fue desarrollada especialmente para gamers: es una i7 y tiene 8 GB de RAM. Se puede encontrar aquí.

¿Cómo se compra desde la Argentina?

Se pueden usar las ofertas desde la Argentina a través de la reglamentación del sistema Puerta a Puerta (que maneja el Correo). La resolución establece que la cantidad y el monto de las compras exentas de impuesto será elevado, de un único envío anual de US$ 25, a 12 envíos de US$ 50 cada uno en el mismo período.

Por otro lado, la cara “B” de los pedidos, el sistema de pequeños envíos y que se rige por el sistema Courier (es decir, empresas como DHL o FedEx), no va a sufrir modificaciones, por lo que seguirá operando hasta ahora: hasta 3 unidades del mismo producto, hasta cinco compras por año, mercadería para uso personal y no comercial por hasta 50 kilos y un límite por compra de US$ 1.000 en el importe final. Para algunos usuarios esto supone una limitación, tanto por los tiempos de entrega (que pueden ascender hasta los 30 días y siempre hay que tener en cuenta las particularidades de la logística nacional).

Este año, sin embargo, hay una nueva complicación: por disposición del Banco Central de la República Argentina todas las compras en moneda extranjera tendrán un recargo -en condición de adelanto a pago de las ganancias- del 35%. Además, al realizar gastos en dólares se descontará del cupo de US$ 200 que tienen permitidos los ahorristas para comprar dólar ahorro.

Pero hay alternativas. Se trata de emprendedores locales que ayudan a hacer los trámites y financiar los costos. Es una buena alternativa, acaso más costosa, para desligarse pero asegurarse que los paquetes llegan.

Uno de ellos es ATuCasa. Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto.

La plataforma, asimismo, también ofrece un panel de control donde el usuario puede ver el estado de su paquete, fotos y otros datos útiles como el peso y la fecha de entrega en destino. Aquí detallamos el funcionamiento de la plataforma en 2018.

Otra alternativa es el sitio Grabr. Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto.

Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. A través de este sistema, se pueden aprovechar incluso las ofertas que sólo se aplican a locales físicos. El sitio puerta a puerta Grabr permite que los usuarios copien el enlace del producto y lo peguen en una página para solicitar el pedido. Este es el sitio para calcular el precio.

La plataforma recuerda a los compradores la nueva reglamentación que rige en el país: "Sabemos que no es una buena noticia. En Argentina rige la nueva reglamentación impositiva con lo cual por cada compra abonarás el 8% del impuesto país + el 21% del IVA y el 35% del impuesto a las ganancias". Todos estos impuestos estarán incluidos en el precio final que pagás con Grabr y no vendrá ningún cargo extra en tu tarjeta, según la compañía Puerta a Puerta.