Sin impuestos: esto es lo que podes pedir afuera y que te lo dejen en la puerta

Los cambios en el sistema Puerta a Puerta permiten traer muchos productos que los límites anteriores no permitían.

El futuro y próximo cambio de los límites del sistema “Puerta a puerta” para comprar en el exterior –al que solo le falta la firma del presidente Mauricio Macri y fue presentado ayer por este medio- ampliaría tanto los valores máximos como los kilos por envío y por año que pueden ingresarse sin pagar impuestos aduaneros.

El límite por compra pasaría desde los US$ 25 actuales (por una única compra anual) a US$ 50 por compra (una por mes) y el total anual quedaría ampliado a US$ 600 (un total de 12 envíos por año). En kilos, el tope será de 50 kilogramos por compra.

Hay un límite de compra que podría hacerse, por fuera de la franquicia, de US$ 1.000 por mes –por esto se paga 50% del valor de la adquisición, igual que hoy-. Por arriba de eso hay que tener los permisos de importador. En la actualidad, el límite es US$ 200 por año en el caso del sistema Puerta a Puerta o US$ 1.000 vía courier.

Lo que se podrá comprar ahora sin pagar impuestos

Estos son ejemplos de productos que pueden comprarse ahora, sin pagar extra –o sea, por encima de US$ 25 pero menos de US$ 50-, y que están entre los más vendidos en Amazon:

Amazon Alexa 3ra. Generación, el asistente personal por voz que fabrica y distribuye, justamente, Amazon. Si bien la versión en español dista mucho que desear, incluso en la Argentina sirve para averiguar el clima, las noticias (serán estadounidenses), pedir canciones, manejar Smart TV y las luces inteligentes del hogar, preguntar definiciones de Googe, configurar alarmas y otras funciones más bizarras (como contar chistes o cantar). Esta versión difiere de los modelos Cuesta US$ 30 porque está en oferta en el portal creado por Jeff Bezos.

Si uno se va a eBay, puede conseguirse Google Home, la versión de asistente personal del gigante de Mountain View, por US$ 50, proveniente de Hong Kong. Sin embargo, en general, está bastante más caro.

Ya que hablamos de Google, también puede comprarse el Google Chromecast, un aparato que se conecta al puerto HDMI de una televisión LED y sirve para convertirla en “inteligente”. Así, puede reproducirse videos de Netflix y YouTube, además de utilizar Spotify a través de la TV. Eso sí: no sirve con Amazon Prime Video. El precio es US$ 35.

Otra posibilidad es, justamente, la versión de Amazon del Chromecast, el Fire Stick con control remoto. El precio es de US$ 40.

Ya por el lado de la fotografía, puede comprarse una cámara Fuji similar a una Polaroid que saca fotos y las imprime en el mismo momento, por US$ 50. Y, si uno es fanático de las selfies, se puede traer un aro de iluminación con un sostén para el celular para sacar las mejores fotografías posibles con un accesorio razonablemente económico de US$ 43.

Otros tres productos, más al azar, son un cepillo de dientes eléctrico a US$ 50; una cámara IP para seguridad del hogar a US$ 46 y el control de una Xbox a US$ 47.

La solución de Amazon para enviar productos a todo el mundo, la Argentina incluida

Amazon dio un paso más para acercarse a los consumidores locales a mediados del año pasado, aunque con algunas restricciones para el país. Desde ayer, habilitó la opción de "compras internacionales" para el resto de los países de América en los que no tiene operaciones. Eso incluye a todos los países de América del Sur, y también a la Argentina. Con una excepción: mientras que en Chile y Colombia, por ejemplo, permite la opción de pagar con monedas locales, en Argentina el peso fue dejado de lado. Se puede comprar directamente a Amazon US, sí, pero pagando en dólares.

No difiere de hacer una compra en China o en Amazon de Europa, como contábamos en estas notas. Pero para activar la opción internnacional dentro de la App de Amazon (la mejor manera de hacerlo es usar la versión para smartphones, y hay versiones para Android y iOS) hay que ir a "Configuración" y allí, en lugar de elegir un país de los posibles, hay que activar la opción "Compras internacionales" para que la plataforma muestre solo los productos que incluyen la posibilidad de envío a la Argentina (algo que ya estaba presente con anterioridad pero que uno debía filtrar ad-hoc o chequear una vez elegido el producto). Luego resta elegir la moneda: si bien el peso argentino no está entre las opciones, cabe recordar que uno luego puede "pesificar" los consumos en moneda estadounidense que se realizan con la tarjeta de crédito.

Después, tener en cuenta unos detalles. Si bien la mayoría de los productos son más económicos, los impuestos y las tasas de envío juegan un papel importante en el proceso de "hacer cuentas". Todas estas cuestiones adicionales están explicadas en la siguiente nota.

Las plataformas para traer productos a la Argentina

Además de Amazon y eBay, hay plataformas más cercanas que se encargan de traer productos directamente por una comisión. Ellas son:

Grabr

Esta aplicación permite que un comprador se ponga en contacto con una persona en el exterior para que esta le traiga sus comprar cuando viaja al país. La comisión se negocia y ronda entre el 15 y el 20% del costo final del producto. Luego de que el viajero acepta las condiciones, el cliente compra el producto online y se lo envía. Así lo contamos en Infotechnology en 2016.

Tienda Mia

Este ecommerce local tiene agrega los catálogos de productos de los principales retails del mundo, incluidos eBay, Amazon y Walmart. Ellos se encargan de calcular el precio real del producto, con sus tasas y comisiones correspondientes para que no haya sorpresas al final del ticket (cabe señalar que estas cifras son bastante altas pero permite ir a retirar a la central, en San Telmo, sin mayores demoras). Así se reflejó en este medio el año pasado.

Atucasa

Se trata de un emprendimiento 100% argentino que promete facilitar la intermediación entre los e-Commerce internacionales, principalmente aquellos con casa matriz en los Estados Unidos y China, y los consumidores argentinos. "Tenemos un sistema express que permite que los pedidos lleguen en cinco días; hacemos acopio en nuestro depósito en Miami. Además, tramitamos todos los trámites de importación para que el cliente no tenga ninguna carga burocrática y el proceso sea más simple", dijo oportunamente Mario Celada, uno de los emprendedores detrás del proyecto. La plataforma, asimismo, también ofrece un panel de control donde el usuario puede ver el estado de su paquete, fotos y otros datos útiles como el peso y la fecha de entrega en destino. Aquí detallamos el funcionamiento de la plataforma en 2018.

Compra fácil, de DHL Express

Es un servicio de casillero lanzado por el courier internacional DHL que permite contar con una dirección postal en Miami donde se pueden enviar las compras que se realizan en los Estados Unidos, para luego consolidarlas y traerlas a la Argentina. El servicio facilita el envío de las compras por internet desde los Estados Unidos a la Argentina en tiempo récord: de acuerdo a la empresa, entre 24 y 48 horas. “Por medio de una dirección física en Miami, DHL Express completa la entrega del paquete de manera simple y funcional, y permite comprar en más de una tienda, consolidar todo en el casillero y pagar un solo flete de envío”, detallaron al momento de su lanzamiento desde la plataforma, en diciembre del año pasado.