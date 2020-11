Se viene nueva preventa de la Play 5 en Argentina: cómo comprarla en 12 cuotas sin interés

Sony hizo saber que nuevamente saldrá una preventa de consolas de videojuegos PlayStation 5 al mismo precio que la anterior, que ocurrió el pasado mes de septiembre, $ 75.999 para para versión totalmente digital, y $ 99.999 para la que incluye la lectora de Blu-ray (ambos precios son sugeridos).

La fecha será el próximo jueves 19 de noviembre, cuando se podrá reservar la PS5 a ese precio. Eso sí: los equipos llegarán el 16 de diciembre: si bien la la disponibilidad general de la consola en la Argentina ocurrirá el 4 de diciembre, aquellas pesonas que la compren a través de la preventa, la recibirán en la fecha mencionada arriba. Cabe recordar que la preventa anterior se agotó en tan solo cuatro horas.

PlayStation 5: cuánto sale, qué juegos trae y cuándo se empieza a vender La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del gaming en la Argentina y el resto del mundo. En ese contexto, la compañía japonesa Sony consiguió estar otra vez en boca de todos antes de la salida de la esperada PlayStation 5.

Las consolas y el control DualSense se podrán adquirir en Sony, Compumundo, Jumbo, Garbarino, Musimundo, Cetrogar y Fravega. En este link se podrá seguir la preventa de Sony desde Argentina.

Estos equipos también podrán comprarse de forma oficial en los Sony Store que están ubicados en distintos shopping del país (Abasto, Córdoba, DOT y Alto Palermo).

Los productos se pueden adquirir con tarjetas de cualquier emisora, pero quienes cuenten con tarjetas de crédito del BBVA, tendrán el beneficio de 12 cuotas sin interés. En el caso del resto de las tarjetas, las cuotas serán con recargo o se puede comprar en un único pago con la ventaja de que el valor del dólar será el del día de cierre de la tarjeta y no el del 4 de diciembre.

Los videojuegos que acompañan la PS5 también están a la venta en el store oficial de PlayStation. Aquellos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus (exclusiva de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5. Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

La compañía precisó que este lanzamiento, además, incorporará nuevos accesorios que maximizan la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola.