Se cayó ZOOM en todo el mundo: por qué 70% no puede entrar y cuándo se soluciona

El sitio Down Detector alertó sobre “fallas potenciales” en Zoom, la plataforma de videoconferencias. Los usuarios constataron problemas de acceso en la plataforma y de conexión. La falla es reciente y la compañía no ha dado explicaciones del problema.

La plataforma tiene problemas a nivel mundial. Por la pandemia, millones de personas utilizan la modalidad home office o trabajo desde casa. La caída de los servicios de Zoom frustró a miles de usuarios y la situación se volvió tendencia en las redes sociales. Según la información oficial de la empresa, en los últimos meses se alcanzó un pico de 300 millones de usuarios diarios, gratuitos y de pago.

Según el sitio Down Detector, las fallas comenzaron alrededor de las 8 AM. El 70% informó de problemas para iniciar sesión, el 15% tuvo problemas con el sitio web y el 13% tenía problemas con la conexión del servidor. La plataforma tiene problemas en sus servidores y esto impide a los usuarios realizar videollamadas y reuniones.

Esta semana colegios y universidades en Estados Unidos retornaron a clases. El dictado será virtual por la pandemia y a través de Zoom. Un distrito escolar estadounidense transmite clases en vivo y se puso en contacto directo con los ingenieros de la plataforma por las fallas en el primer día de clases: “Zoom nos ha informado que están implementando un parche para solucionar el problema. Estamos esperando que sus ingenieros determinen cuánto tiempo llevará implementar el parche”.

