Samsung pretende ampliar el mercado local de alta gama con el Galaxy S9 y S9+

El director comercial senior de la división Mobile de Samsung Electronics Argentina, Bruno Drobeta, explicó que la firma pretende ampliar este año su liderazgo en el segmento de smartphones de alta gama en la Argentina gracias a sus nuevos buques insignia, el Samsung Galaxy S9 y el Samsung Galaxy S9+.

En diálogo con Infotechnology, Drobeta explicó que las expectativas de venta de ambos dispositivos son “muy importantes” al tener en cuenta que en la preventa ya hubo un 50% más de pedidos en comparación con lo que pasó el año pasado, cuando se inició este proceso con el Samsung Galaxy S8.

“Mejoramos los procesos internos de eficiencias de la firma y conseguimos traer los equipos de alta gama de la firma con apenas dos meses respecto a su lanzamiento a nivel global”, destacó Drobeta.

“Por eso, para hablar de expectativas hay que hablar de lo que pasó el año pasado con el S8, con el que realmente tuvimos un éxito rotundo y conseguimos duplicar las ventas en comparación con el anterior flagship, el S7. Con el S9 creemos que nos irá aún mejor”, remarcó.

El S9 tiene una pantalla de 5,8 pulgadas, mientras que el S9+(plus) cuenta con una de 6,2”. No obstante, en ambos equipos se destaca la potencia y calidad de su cámara. Un ejemplo de ello es la función de Super Slow-mo, que permite reproducir videos grabados de una forma hasta 40 más lenta en comparación con la vida real.

Bruno Drobeta, director comercial de Samsung durante la presentación: "Queremos expandir el segmento de dispositivos de gama alta en la Argentina"

La empresa también añadió a los dispositivos un lente de doble apertura para mejores fotos en cualquier condición de luz, y la función My Emojis personalizados. Con una simple selfie, el smartphone crea un emoji del usuario para compartirlo con sus contactos.

“Hoy por hoy la cámara es el feature más importante para los consumidores del mundo, no solo de la Argentina. Eso se ve cuando se observa el tráfico de fotos que se suben o se comparten por día en el mundo. Hoy la función principal de un celular dejó de ser el hablar. La comunicación pasa por otras vías como, por ejemplo, servicio de mensajería y principalmente por imágenes”, describió Drobeta.

El S9 y el S9+ incluyen parlantes estéreos sintonizados por AKG, sonido envolvente respaldado por Dolby Atmos y una pantalla que se extiende de borde a borde (Infinity Display) como la del S8.

Los dos equipos también incorporan la aplicación SmartThings, que unifica el ecosistema de productos del hogar para controlarlos a todos desde una sola aplicación todos los dispositivos que las personas usan a diario

“Para Samsung estos dos dispositivos representan los lanzamientos del año. Estuvimos trabajando mucho en eficiencias para acortar los tiempos entre el lanzamiento global y el lanzamiento local. Y está a la vista que lo logramos”, expresó.

Por otro lado, Drobeta resaltó que si bien la porción del mercado de alta gama es muy chica aún en la Argentina, cada año crece en competitividad.

“Es un mercado chico y muy competitivo. Pero somos líderes absolutos del mercado de smartphones de alta gama y lo que estamos haciendo es expandirlo, mostrándole a los consumidores cuáles son los atributos de esta clase de dispositivos y armando productos a la medida de ellos”, añadió.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuáles compraría un Galaxy S9 o S9+ en lugar de un Iphone X10, el otro dispositivo con el que compite mano a mano en el resto del mundo, Drobeta fue contundente: “En principio, no me gusta hablar y por eso no hablo de la competencia. Además, sin dudas estamos en la vanguardia del diseño”.

“El S9 es el producto de mayor performance. Hoy por hoy, tiene la mejor cámara del mercado, es decir, estamos reinventando la mejor cámara del mercado y con eso le estamos dando al consumidor muchísimos más herramientas para compartir sus momentos”, completó.

Ambos dispositivos, que estarán a la venta en operadoras y retailers a partir del próximo viernes 11 de mayo, ya se encuentran disponibles para preventa en www.samsung.com.ar y en la tienda online de los principales minoristas y operadores del país, desde $19.999 el Galaxy S9 y $22.999 el Galaxy S9+.

CA CARLOS ALTEA