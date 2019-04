Samsung, otra vez con problemas: su "modelo estrella" lleno de fallas

Durante la semana pasada, la surcoreana Samsung le envió a periodistas especializados de distintos medios internacionales su nuevo modelo Galaxy Fold, el de la pantalla plegable. Sin embargo, estos periodistas luego escribieron reseñas y posteos en redes sociales señalando fallas en la flamante pantalla del dispositivo en cuestión.

Los problemas comenzaron a darse cuando la mayoría de quienes recibieron el equipo sacaron una película plástica que cubría la pantalla. Según quienes lo hicieron (o estuvieron a punto de), como la periodista Joanna Stern de The Wall Street Journal (en un video), el plástico parecía la típica cobertura liviana que traen los equipos recien comprados. Pero resultó que no. Samsung explicó que era una parte esencial de los equipos de prueba, aunque este hecho no estaba señalado en ningún lugar.

Entre los fallos reportados, los más llamativos fueron los que marcaban que uno de los lados de la pantalla comenzó a parpadear, como le sucedió al editor de tecnología del portal CNBC, Steve Kovach. Otros que señalaron problemas fueron el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, y el influencer Marques Brownlee.

Por todas estas quejas, la empresa anunció a través de un comunicado de prensa global que algunos reseñadores les mostraron que el equipo "necesita mejoras adicionales que optimicen la experiencia del usuario". Por esto, y "para evaluar estas críticas y llevar a cabo pruebas internas", decidieron demorar el lanzamiento del equipo, que estaba planeado para estos días en mercados como los Estados Unidos y Europa para el 26 de abril con un precio de venta cercano a los US$ 2.000. Luego sostienen que van a anunciar la nueva fecha a la brevedad.

Según la compañía, "la inspección de los problemas reportados mostraron que pueden estar asociados con impactos en las bisagras expuestas así como con sustancias encontradas en el interior de los equipos que pudieron afectar la performance".

"Vamos a tomar medidas para mejorar la protección de la pantalla y vamos a intensificar los consejos a los usuarios para cuidar y utilizar las pantallas, lo que incluye la capa protectora para que estos obtengan más de su Galaxy Fold", indicaron.

El "hype" y los malos recuerdos

Samsung fue una de las primeras que anunció que desarrollaría equipos con pantallas plegables, a fines del año pasado. También lo hicieron Xiaomi, Huawei y Motorola, cada uno con configuraciones diferentes. La única compañía de las grandes (y más allá de Apple, que no se dio por enterada) que dijo que no seguiría ese camino fue la china OnePlus: Pete Lau, el CEO de la firma, lo confirmó la semana pasada.

Todos estos problemas recuerdan que hace poco menos de tres años Samsung tuvo que detener la producción del Galaxy Note 7 luego que se comprobó un problema de producción con sus baterías que derivó en varias explosiones. Lo positivo, en este nuevo caso, es que los problemas -de menor entidad- se detectaron en un estadío anterior aunque muy mediático.