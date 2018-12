Samsung S10: cómo es, cuánto sale y cuándo se lanza el nuevo celular

Llega la época del año donde las empresas fabricantes de celulares ponen toda la carne al asador y presentan los nuevos modelos de sus celulares. El primer gigante del sector que saldría al mercado es el Samsung Galaxy S10, sucesor delE Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, y con un diseño innovador: sin marcos y sin la presencia de una ceja o notch en sus tres variedades.

El nuevo "chice" de la firma surcoreana será una verdadera bomba. En primer lugar, según las últimas filtraciones, principalmente las de Evan Blass (@evleaks), la pantalla del nuevo Samsung sería una Infinity O y los tamaños podrían variar entre las 5.8 pulgadas.

Por otro lado, la compañía surcoreana lanzaría tres modelos diferentes del Galaxy S10, incluyendo los tradicionales Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, pero incluyendo una nueva versión con conectividad 5G, la nueva red de comunicación celular que comenzará a habilitarse para los usuarios en 2019.

Otra de las novedades tiene que ver con las cámaras. Esta nueva edición del Galaxy tendría 3 cámaras: una regular, una angular y una tele, como si se tratara de una cámara profesional. Esta decisión se alinea a lo que ofrecen actualmente el LG V40, el Huawei Mate 20 Pro y, probablemente, el Huawei P30.

Few preliminary Galaxy S10 details:



- "Punch hole" style selfie cam cutout (sounds like Infinity-O display).

- Ultrasonic, in-display FPS

- Three rear cameras (standard/wide/tele)

- One UI over Android Pie — Evan Blass (@evleaks) 13 de noviembre de 2018

En términos de potencia, no hay duda de que el celular no defraudará. Es muy posible que los Galaxy S10 sean los primeros teléfonos que integren el nuevo procesador Snapdragon 8150 (conocido también como Snapdragon 855) que tiene una arquitectura de 7nm y que promete ofrecer no solo más potencia, sino también mejor consumo de batería. Aunque para la confirmación habrá que esperar, según se estima, hasta la reunión anual de la compañía en diciembre.

En lo que respecta al resto de su arquitectura, el modelo básico llegaría con solo 4GB de RAM, mientras que el Galaxy S10 Plus y la versión con 5GB integraría 6GB o hasta 8GB de RAM.