Samsung Galaxy Note 9: precio, fecha de lanzamiento, fotos y características

Samsung confirmó que revelará su nuevo Galaxy Note 9 en menos de un mes, con un evento de lanzamiento preparado para el 9 de agosto, un mes antes de la llegada de la próxima generación de iPhones.

El modelo Note de la marca coreana es su phablet insignia, un punto intermedio entre un smartphone y una tablet. Esta es una categoría en la cual no todas las marcas compiten, pero para Samsung resulta parte fundamental de su estrategia.

El año pasado, el Galaxy Note 8 alcanzó las 650.000 preventas, más del doble de los encargos que tuvo el Note 7 tras su lanzamiento. Y en la India venció a los modelos iPhone 8 y iPhone 8 Plus de Apple, que si bien tiene sus modelos Plus, no fabrica phablets.

Ahora, algunas de las especificaciones técnicas del próximo Note se filtraron e incluso aparecieron las primeras imágenes del teléfono. El 13 de junio se filtró un póster del equipo, compartido por Icy Universe en Twitter, muestra la parte trasera del teléfono y su polémica lapicera S Pen amarilla.

Ayer, también apareció una foto del teléfono en público, en manos de Dj Koh, CEO de Samsung. En la foto se llega a ver la cámara ubicada de forma horizontal y el lector de huellas digitales ubicado debajo de esta, unos de los pocos componentes expuestos que lo diferencian del viejo Note 8. En la foto también se puede ver a Koh usando la nueva lapicera Bluetooth. Según comentó el ejecutivo en el evento en el cual le tomaron la foto, la marca planea integrar un lector de huellas digitales en la pantalla de los próximos Galaxy S10 y Galaxy Note 10.

Por último, hoy la cuenta de Twitter de Evan Blass, conocido por publicar fotos de los nuevos teléfonos antes de su lanzamiento, compartió imágenes de lo que sería el nuevo Note 9 que parecen oficiales. A esto se le suma un par de fotos de un equipo de prueba publicadas en una cuenta de Twitter de un usuario chino, que ya fueron eliminadas.

Según informó el portal polaco SpiderWeb, citando a una fuente del país y a un representante de Samsung, el nuevo teléfono costará US$ 1.159 al lanzarse, cerca de un 10% más que el Note 8 cuando lo presentaron.

Si bien todavía las especificaciones técnicas no fueron anunciadas de forma oficial, otro fiel colaborador del mundo de las filtraciones, Eldar Murtazin, escribió que la nueva phablet podría tener una batería de 4.000mAh, bastante más grande que la de 3.300 que tenía la versión anterior, una pantalla Super AMOLED y podría llegar en tres versiones: 128GB de almacenamiento con 6GB de RAM, 256GB de almacenamiento con 8GB de RAM y una super premium con 512GB de almacenamiento y 8GB de RAM.