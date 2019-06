Sale a la venta la primera pantalla 8K de LG por un precio increíble

El fabricante LG adelantó que por el momento solo existirá un modelo de pantalla on esta tecnología, que promete convertirse en el nuevo estándar

El fabricante LG confirmó que en el transcurso de la semana saldrá a la venta su primer modelo de televisor OLED 8K en Corea del Sur y, de este modo, dio el primer paso de lo que será otra de las carreras que el resto de las firmas de tecnología está dispuesta a correr.

Por el momento, la empresa con sede en Seúl confirmó que producirá solo un modelo, el denominado LG 88Z9 que, como indica su nombre posee un impactante panel OLED de 88 pulgadas con resolución 8K Ultra HD, es decir, unos 7680 píxeles (p) x 4320 p.

La cifra le permite al flamante modelo ofrecer cuatro veces más píxeles que la resolución 4K. Además, gracias a sus 88 pulgadas se convertió en el televisor OLED de mayor tamaño lanzado por la firma hasta el momento.

Los problemas a superar

Como actualmente es casi inexistente el contenido 8K disponible, los televisores implementan la segunda generación de los procesadores Alpha 9 8K para propulsar los algoritmos de la tecnología de Aprendizaje Profundo.

Esta tecnología le permite al televisor reescalar todas las fuentes de vídeo a una resolución 8K y ofrecer una gran nitidez en las imágenes.

Además, la tecnología le permite al nuevo equipo de LG recrear un sistema de sonido 5.1 virtual compatible con la tecnología Dolby Atmos.

Una tecnología para pocos

En Corea del Sur, el modelo se comercializó en la preventa por 50 millones de won, unos 30.000 euros, o 1.506.731 pesos argentinos, al cambio de hoy.

No obstante, el precio final de la pantalla alcanzará unos € 37.820 euros, o unos $ 1.895.822.

Se estima que el nuevo televisor de LG arribará al resto de Europa y los Estados Unidos en el tercer trimestre de 2019.

La importancia de la resolución 8K

Si bien hoy casi no hay contenido disponible y que la resolución parece hasta ridícula, para la industria no quedan dudas que será la tecnología de un futuro no tan lejano.

El diferencial de este equipo de LG es su pantalla OLED, que ofrece grandes e importantes ventajas frente a los paneles LED que usan la mayoría de televisores modernos, sobretodo, en el tratamiento de los colores y en los negros.

Sin embargo, el proceso de fabricación es más complejo, ya que los paneles consisten en millones de píxeles que se iluminan de manera independiente.

El diseño curvo de este televisor LG 8K ofrece ángulos de visión excelentes, además de uno negros perfectos y unos colores ricos y exquisitos gracias a su contraste.

¿Es el más grande del mercado? No. Apenas se encuentra 10 pulgadas por debajo del 8K de Sony, de 98 pulgadas.