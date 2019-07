"Rematan" el iPhone argento: la única manera de pagarlo con 50% de descuento y tenerlo en 6 días

En la Argentina hay varios resellers oficiales de Apple -es decir, los que ofrecen servicio técnico oficial en donde se pueden comprar equipos iPhone. Uno de ellos es Macstation, que tiene relación directa con la compañía ubicada en Cupertino, California, desde 2003.

Esta firma ahora permite comprar directamente a Apple, a través del Puerta a Puerta, pagando bastante menos que si se compra en los lugares que los venden habitualmente en el país. Además, ofrece garantía oficial, asistencia técnica y una presencia en el mercado de más de dos décadas.

Con los cambios en los regímenes aduaneros, la posibilidad de traer electrónicos desde el exterior se simplifico pero, sin embargo, los smartphones siguen afectados por impuestos varios que hace que importarlos de manera masiva se vuelva poco económico.

Ahora, existe la posibilidad de traer, a través del regimen Puerta a Puerta, compras de hasta US$ 3.000 sin pagar extra, más allá del envio. A partir de este sistema es que Macstation ofrece la posibilidad de comprar equipos iPhone a través de su página web con esta modalidad, pagar con tarjeta y retirarlo directamente en un local de la cadena (tiene dos sucursales en el barrio de Palermo y una en Recoleta).

La conveniencia, desde lo económico, es clara: puede pagarse hasta 50% menos que lo que salen estos equipos cuando se compran en la Argentina; aunque, eso sí, cuestan 50% más que si se los compra en los Estados Unidos.

Los requisitos, especificados en la web de la compañía, son disponer de CUIT/CUIL, tener clave fiscal nivel 3, tener cupo para compras internacionales(hasta 5 compras por año de hasta US$ 3.000 cada una) y haber informado a la AFIP sobre tu última compra en el exterior. Se pueden comprar hasta 3 unidades iguales por vez.

"Comprar afuera, vía courier, presenta dos inconvenientes: la incertidumbre donde comprar y el transporte hasta la Argentina", explica Agustín Bracco, gerente comercial de Macstation.

"Todo lo que hacemos es con la venia de Apple y dentro de lo legal, y además los equipos llegan homologados para la Argentina", agrega. Se refiere a que los equipos comprados en los Estados Unidos no funcionan con todas las bandas de 4G del país, tal como se contó en oportunamente en Infotechnology.com.

Bracco menciona que ellos se encargan de la logística y los pedidos se demoran entre 6 y 10 días en llegar. También brindan la oportunidad de pedirlos a domicilio, opción útil para quienes viven lejos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque, destaca, que quieren que los clientes se acerquen al local para que "tengan la experiencia completa". "Queremos que vengas al local y que puedas llevar accesorios o protección", dice.

Cabe aclarar que este sistema es solo para los smartphones Apple y no para el resto de los productos. Bracco aclara el porqué: "El resto de los productos conviene comprarlo aca porque tienen arancel cero desde 2015. Un iPad, aproximadamente, sale 30% que comprarlo en los Estados Unidos", explica. Teniendo en cuenta los costos logísticos, impositivos y la ganancia del importador, está dentro de lo razonable.

Por citar un ejemplo: un iPhone XR -el modelo "low cost"- de 128 gigas de memoria cuesta, en un Apple Store en los Estados Unidos, US$ 800, o unos $ 35.000 al cambio actual ($ 43). Si se compra en uno de los resellers oficiales, el equipo cuesta $ 90.000 o US$ 2.100. En Macstation, con el sistema de Compra directa, el valor se ubica en US$ 1.300.

Un modelo XS cuesta US$ 1.000 en los Estados Unidos y US$ 1.600 en Macstation.

Las preocupaciones con la AFIP

Si bien desde Apple esperaban "una explosión de las ventas", esto no ocurrió, aunque sí admiten desde el sector que aumentaron están lejos de las 1.500 activaciones diarias que se daban antes de la devaluación de 2018.

El sistema de Macstation está disponible desde hace dos semanas y si bien las consultas son muchas, no siempre estas se traducen en ventas. "La tasa de conversión está alineada con la cantidad de equipos que se venden hoy en la Argentina", dice Bracco.

Una posible limitante es la necesidad de disponer de clave fiscal nivel 3, que en el imaginario aumenta la visibilidad frente al fisco. El gerente reconoce que puede ser un problema pero afirma que hoy el sistema está tan entrecruzado que AFIP ya conoce la capacidad de compra de cada uno incluso antes de realizarla.

Cómo sacar la clave fiscal nivel 3

Hay dos maneras de sacar la clave. Una es vía electrónica. Hay que descargar la app "Mi AFIP" al smarpthone. Hay versión para Android y iPhone.

Una vez instalado, hay que ingresar al menú “Herramientas”, elegir la opción “Solicitud y/o recupero de clave fiscal”. Luego, el usuario deberá escanear el código de tu DNI (el de tarjeta, no sirve otro) y tomar fotografías de su cara.

Si se quiere hacer personalmente, hay que presentar el formulario 206 en alguna dependencia de la AFIP. Hay que llevar consigo el DNI y una fotocopia de este. Más datos en este enlace.

