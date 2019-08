Realme: llega un nuevo "mata iPhones" al mundo, con precios imbatibles y mucha potencia

Se trata de la marca Realme, parte del grupo chino BBK Electronics, que también fabrica Oppo, Vivo y One Plus.

Llega una nueva marca "mata iPhones" oriunda de China que quiere sumarse a la pelea por el liderazgo en la cuota de mercado en el que los fabricantes de ese país le están quitando tanto a Samsung como a Apple.

Se trata de Realme, una marca que está tomando vuelo, primero en China y varios países de Asia y ahora en Europa. Se trata de una nueva línea de equipos de parte del grupo BBK Electronics, que tiene bajo su ejida a Oppo, Vivo y One Plus, además de IQOO e IMOO, marcas que no suelen mencionarse por estas latitudes. Las dos primeras detentan la cuarta y quinta posición de market share a escala global.

No es el primer caso de empresa con varias marcas. Xiaomi tiene a Redmi (ahora ya dentro del nombre principal) y la más reciente Pocophone; y Huawei tiene a Honor.

Realme tiene más de un año de vida, fue fundada en mayo de 2018 y se convirtió en marca independiente en julio del mismo año, según señala el portal Xataka. Sky Lee, antes vicepresidente de Oppo, es el responsable de la compañía.

Oppo lanzó el Reame 1, con su marca, en 2010 y la venta era solo online. La marca, en la actualidad, apuesta al consumo millennial -su lema es "Proud to be young"- y ofrece, como Honor y Pocophone, dispositivos llamativos, a buen precio y con correctas características técnicas.

Cuál es el "mata iPhone" que más te conviene y cómo conseguirlo en la Argentina Hay marcas chinas en el mercado de los celulares desde comienzos de la década, con HTC y ZTE al principio, pero nunca las dos más grandes, Samsung y Apple (luego de la caída de Blackberry y Nokia -que está en pleno proceso de refundación- y el retroceso de Lenovo), vieron peligrar su trono hasta el último cuatrimestre de 2016.

"Estamos comprometidos a proporcionar la mejor experiencia móvil a los consumidores jóvenes de todo el mundo en un segmento de precios más fácilmente accesible. El año que viene, seguiremos retando e irrumpiendo en el mercado mundial de los smartphones, a partir de ahora incluyendo a Europa", dijo Levi Lee, director de Realme Europa, a los medios a propósito del lanzamiento en ese continente.

Por el momento, la llegada a Europa es vía página web aunque en el futuro pueden llegar a los retailers, como hicieron en la India, donde tienen presencia en 150 ciudades.

El mayor mercado de la marca no es China sino la India. Allí fueron etiquetados como la primera marca emergente de 2018 y quedaron cuartos en ventas, según datos de la consultora IDC.

Realme X.

Los equipos

Además del Realme 1, tienen el Realme 2, el 2 Pro, el 3 y el 3 Pro. Todos tienen una "muesca", un lector de huellas y doble cámara. Sus baterías son importantes, de más de 4.000 mAh, y el equipo de entrada, el C1, viene con un procesador Snapdragon 450 o, en su versión 2019, un Helio P22 de Mediatek.

Los equipos U tienen el foco en las cámaras. Son de 25 megapíxeles y el procesador es el Helio P70.

Finalmente, el modelo 3 Pro incluye 8 gigas de memoria RAM, un número de gama alta, con un precio ajustado. Este equipo, en Europa, cuesta 200 euros (unos $ 10.000 al cambio actual). Tiene 64 gigas de almacenamiento y la batería es de 4.035 mAh. Todo esto lo pone a la par del Redmi Note 7 o el Huawei P30 Lite.

Y el Realme X, un equipo de gama media-alta, tiene un Snapdragon 710, batería de 4.045 mAH, 6 gigas de RAM y 64 de almacenamiento.

Todos estos equipos no se consiguen en la Argentina pero sí en Amazon, y allí salen alrededor de US$ 300 (unos $ 13.000 al cambio actual). Cifras similares se encuentran en portales como Aliexpress.

La pregunta que queda sin respuesta es si sus próximos pasos serán hacia la gama alta, como sucedió con el resto de las marcas chinas.