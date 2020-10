Realme 7 Pro: un verdadero tanque gama media por menos de $ 48.000

La aceleración del consumo de dispositivos tecnológicos a partir de la pandemia del coronavirus COVID-19 genera que los fabricantes aceleren también sus procesos para tener una amplia gama de productos disponibles.

En esta ocasión, el fabricante Realme, marca del grupo BBK Electronics, presentó el nuevo Realme 7 Pro, una versión que ofrece una mayor potencia y autonomía respecto a su antecesor, el exitoso Realme 6 Pro, por un precio considerablemente bajo.

A grandes rasgos podría decirse que Realme es una de las marcas hermanas de Oppo.

¿Cómo es el equipo?

Tiene una pantalla Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pulgadas con una resolución de 1.080 píxeles (p) x 2.400 p, una tasa de refresco de 60 Hz, y relación de aspecto 20:9.

Cuenta con un procesador Qualcomm Snapdrago 720G, y una tarjeta gráfica (GPU) Adreno 618.

Estará disponible en dos versiones, con memoria RAM de 6 gigabytes (GB) y otra con 8GB.

Posee un almacenamiento interno de 128GB, con tecnología UFS 2.1, expandible hasta 256GB mediante una tarjeta microSD.

El Realme 7 Pro posee una cámara frontal de 32 megapíxeles (MP). En la parte posterior incluye un sistema de cuádruple cámara.

Tiene un sensor Principal de 64MP, con f/1.8; un sensor Gran Angular de 8 MP, con f/2.3; un sensor de retrato Blanco Negro de 2MP, con f/2.4; y un sensor Macro de 2MP, con f/2.4.

Incluye una batería de carga rápida de 4.500 mAh, provista con tecnología de carga rápida de 65 Watts.

Funciona con sistema Android 10 nativo y capa de personalización exclusiva Realme UI.

Además, ofrece conectividad 4G, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2,4GHz/5GHz; Bluetooth 5.0; Dual GPS/GLONASS/Beidou. Posee un puerto de carga USB-C y tecnología para pagos NFC.

Además, cuenta con lector de huellas bajo la pantalla, dualSIM, y una ranura jack universal para auriculares de 3,5 mm.

El Realme 7 Pro ya se encuentra disponible en España por 300 euros (o US$ 352.60 o $ 47.706,78 si se toma como parámetro la cotización del dólar ahorro a $ 135,30 por unidad).

Modos de traerlo al país

Como la marca Realme no tiene presencia oficial en el país, algunos usuarios, antes del nuevo cepo al dólar impuesto por el Gobierno, solían traer diferentes dispositivos de este tipo mediante el denominado servicio “Puerta a Puerta”, que ofrecía la posibilidad de conseguir los equipos con precios más baratos.

Desde su anuncio hasta la fecha, el programa Puerta a Puerta tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras.

Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario. El sistema funciona con una franquicia sin impuestos de US$ 50, es decir, que el gravamen no corre en compras de hasta US$ 50.

Sin embargo, para compras superiores, existe un impuesto del 50% sobre el excedente. Además, las compras no pueden exceder el monto total de US$ 3.000.

Algunos inconvenientes

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte.

Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”.

Entre esas empresas aparecen TiendaMía, AtuCasa.Net, o Amazon Global. Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial.

Las ventajas, según las propias empresas, se perciben en la mejora de los tiempos de entrega, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y, sobretodo, el precio.

Una de esas empresas es ATuCasa.net. La empresa permite traer productos directo desde las tiendas e-commerce del exterior. Los pedidos llegan en 5 días y la empresa se ocupa de todos los trámites aduaneros. Según un relevamiento de Infotechnology, a través de este servicio se pueden ahorrar hasta $ 100.000 en productos de tecnología como notebooks.

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior.

Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito.

A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores.