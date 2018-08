Qué tiene este teléfono "low cost" de $1.500 que le falta al súper iPhone

El principal problema con los smartphones “low cost” es su falta de recursos, que sumada a la creciente exigencia de los sistemas operativos resulta en un lento e irritante cóctel. Pero una nueva versión de Android pensada para los teléfonos más baratos quiere solucionarlo y ya llegó a la Argentina.

Positivo Tecnología lanzó un nuevo celular económico, el Quantum Mini. Es una mezcla de hardware y software diseñada para hacer mucho con poco. Por $1.500, el equipo cuenta con un procesador de cuatro núcleos de 1,3 GHz, dos cámaras de 5 MP y 8GB de almacenamiento. Pero este kit “low cost” es aprovechado al máximo por una versión de Android Go, el sistema operativo liviano desarrollado por Google.

Más allá de los reducidos requerimientos, Android Go también cuenta con herramientas para ahorrar en todo. Por ejemplo, Data Saver se encarga de reducir el consumo de datos móviles al bloquear las aplicaciones que no están siendo usadas. Este también cuenta con nuevas aplicaciones optimizadas para usar 50% menos memoria. Algunas, como Gmail Go, YouTube Go y Maps Go, vienen preinstaladas.

Entre otras prestaciones, el Quantum Mini cuenta con algo que incluso el último iPhone no tiene: soporte para Dual SIM. Así, los usuarios pueden tener hasta dos chips, y por lo tanto, dos números, en su celular económico.