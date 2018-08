Qué conviene y qué no conviene comprar en tecnología ahora que explotó el dólar

Los precios de la tecnología en la Argentina siguen siendo los menos competitivos de la región. Según un reciente relevamiento de la tienda de e-commerce Linio, que calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en la región, el precio promedio regional de un producto tecnológico es de US$834 , en Argentina es de US$200 más.

En el estudio, se desprende que Colombia es el país más barato de América latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio promedio por producto de US$724 y US$1036 respectivamente. Si un argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio promedio, gastaría en total US$7.203 lo que representa US$ 3.310 más que un estadounidense.

Fuente: Linio.com.ar

México es el país más barato para comprar computadoras Mac, a un precio promedio de US$1.720, 516 menos que en Ecuador, el país más caro.

En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.

¿Cómo conviene comprar desde Argentina?

En el caso de productos como el codiciado iPhone X, el precio puede ser el doble en la Argentina que en el exterior. En el país, el modelo aniversario del smartphone de Apple cotiza a US$ 1.720 mientras que en las tiendas oficiales del fabricante se consigue a US$ 999.

Lo más recomendable, hoy por hoy, es usar el servicio de Puerta a puerta. Para poder comprar el usuario tiene que contar con una clave Fiscal de Nivel 3, que se saca directamente desde el sitio de AFIP una vez que estén cargados los datos biometricos (si no, se puede sacar un turno online y llevando la documentación requerida, se toman los datos en la sucursal asignada de cada usuario).

La compra, que tiene una franquicia de US$ 25, puede superar ese monto pero no pasarse de los US$ 3.000. Si supera la franquicia, se tiene que pagar 50% sobre el excedente. Es decir, de un producto de US$ 100, 50% de US$ 75. Además, hay que hacer una declaración jurada en la web de AFIP y ejercer la mesura: los pedidos no pueden superar los 50 kilos, no pueden hacerse más de cinco por año, y en cada uno de ellos, no pueden superarse los tres productos similares.

El Índice de Precios de Tecnología 2018 incluye 404 productos tecnológicos de 6 categorías que se buscaron en 632 comercios electrónicos de 6 países latinoamericanos y 5 de otras regiones. Para el estudio se calculó el precio promedio de cada artículo por país para su comparación regional e internacional. Los impuestos y otros costos asociados de compra, menos la entrega, también se contabilizaron. Los productos se escogieron de acuerdo a su popularidad en ventas y búsquedas dentro de Linio.