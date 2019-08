Positivo presentó un smartphone “anti-devaluación" que tiene de todo y cuesta $ 8000

La fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar estadounidense post PASO golpeó con fuerza en el ánimo de los usuarios argentinos que tenían por objetivo reemplazar su actual celular por cualquier motivo o comprar uno nuevo simplemente.

Con los equipos tope de gama de los fabricantes que se encuentran en la Argentina por encima de los $20.000, para muchos interesados la llegada del nuevo equipo empezó a verse como una idea un poco más lejana.

No obstante, una compañía vio la oportunidad y se lanzó de lleno en la búsqueda de esos usuarios. Se trata de Quantum, la exclusiva marca de smartphones de Positivo Brasil, que presentó de forma oficial en el mercado local el nuevo Quantum M, un equipo de gama media, pero con un precio muy competitivo si se tiene en cuenta el resto de sus competidores.

Si bien el precio real del equipo es de $13.999, el móvil puede conseguirse actualmente por tiempo limitado a $ 7.999. Para ello, los interesados deberán comprarlo de forma online en la tienda oficial de la empresa.

“¿Por qué un precio tan competitivo? Habíamos tomado la decisión de comercializar el equipo a $7.999 antes de las PASO. Después de la elección se decidió que los planes se mantedrían inalterables”, explicó Ariel Elizalde, country manager de Quantum en Argentina, en diálogo con Infotechnology.

Según el ejecutivo, la decisión de salir al mercado con un precio tan competitivo obedece conseguir “mayor número de clientes” y, al mismo tiempo, dejar en claro que la empresa llegó a la Argentina “para quedarse”.

“Sacar un producto es un proceso que lleva entre 4 y 5 meses y la decisión de Quantum es mostrar que nuestra decisión es quedarnos en el país, más allá del signo político que le toque gobernar. Nos tocó en esta instancia particular, pero también creemos que es una gran oportunidad”, añadió.

Actualmente, Samsung y Motorola lideran con holgura las ventas dentro del mercado doméstico. Sin embargo, desde Quantum creen que pueden encontrar un espacio propio y desde allí crecer. “Queremos transformarnos en los líderes de la segunda línea o tanda de marcas. Mientras el resto de las empresas sube entre 25% y 35% los precios, nosotros decidimos sacarlo con este valor increíble. Es decir, optamos por resignar parte de ganancias para ganar presencia en el mercado y algo de publicidad”, destacó.

“Quantum M es una de esas ofertas imperdibles, la oportunidad que muchos usuarios evaluarán para acceder a un smartphone de rendimientos muy similares a los de alta gama pero a un precio muy competitivo. Quien quiera reponer un celular en este momento y esté ajustando gastos debido a la crisis no tiene por qué bajar de categoría”, agregó.

¿Cómo es el Quantum M?

El dispositivo posee una pantalla de 6 pulgadas con bordes reducidos y el nuevo formato alargado 18:9, más conocido como "pantalla infinita”.

Pesa apenas 163 gramos, e incluye un procesador octacore de MediaTek (modelo MT6750T) a 1.5 GHz, y una batería de 3.000 mAh.

También posee un lector de huellas dactilares y flash para mejorar las tomas captadas con su cámara frontal de 16 megapixeles (MP), entre otras características. La cámara posterior, en tanto, tiene un sensor de 12MP.

Cuenta con 2GB de memoria RAM y 16GB de almacenamiento interno. Su diseño es elegante y ofrece bordes cromados. Saldrá a la venta disponible en dos colores: Stone Grey y Cherry Blossom.

El pack incluye además una película transparente de protección para la pantalla de la terminal y un cover de silicona transparente para el equipo.

Con experiencia para sortear tormentas

No es la primera vez que Quantum sigue de cerca las necesidades del usuario argentino. En 2018, en medio de otra turbulencia financiera, la firma lanzó su primer smartphone en el país: Quantum Mini, por un calor de $ 1900, revolucionando la gama de entrada.

La terminal fue muy bien recibida ya que se trató de un smartphone económico, pero con prestaciones de celulares de la gama media. En el momento de su arribo, además poseía la novedad de ser uno de los primeros móviles lanzados en la Argentina con el programa de beneficios Android Go.

La empresa MediaTek, que acompañó el desarrollo técnico del Quantum M, consideró que es un buen momento de la Argentina para el ingreso de móviles alternativos a las marcas hegemónicas y destinados a ofrecer una opción competitiva en la gama media, tanto para el segmento corporativo como para el de usuarios finales.

“La crisis brinda una oportunidad y espacio de introducir nuevos móviles a marcas como Quantum para tentar a los usuarios que no podrán reponer su equipo actual y necesitan una opción con tecnología confiable y actualizada”, comentó, ante el lanzamiento de Quantum M, Hernán Descalzi, gerente de MediaTek para el Cono Sur.

Si bien Quantum es partner de las diferentes cadenas de retail, para poder sostener el precio competitivo de $ 8000 debió tomar la decisión de comercializarlo de forma exclusiva por el sitio web de la empresa.

Antes de fines de año, la compañía planea además la salida de otros tres dispositivos: Quantum Five (gama de entrada); Quantum Go (gama media baja); y Quantum You 3 (gama media y con una pantalla apenas más chica que la del Quantum M).

Además, en octubre, con vistas al Día de la Madre lanzará una versión limitada del Quantum Mini en color rosa.