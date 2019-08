Por que la nueva moda en todo el mundo es comprar los "mata iPhones" chinos, cada vez mejores y más baratos

En estos días se conocieron los resultados financieros de varias de las fabricantes de smartphones más importantes del mundo y eso muestra una tendencia que se confirma: el crecimiento de los equipos de gama media por sobre los de la alta.

Es un hecho: los consumidores no quieren pagar cifras que en ocasiones superan los US$ 1.000, cuando hay equipos con prestaciones de primera a valor que no superan los US$ 500, incluso en la Argentina, donde todo suele ser ligeramente más caro, a pesar de que la fabricación es local y estos equipos están protegidos por fuertes impuestos a la importación.

"Los consumidores -los Millennials y los Centennials- se están fijando más en lo que están comprando más alla de las marcas", puntualiza Martín Cricco, director Comercial de Alcatel en el país. "Eso es algo generacional, para nosotros una Harley Davidson era aspiracional, y hoy se mira qué es lo que tiene el equipo adentro y se preguntan si vale la pena pagar un extra por las marca."

Las compañías tradicionales de los últimos años -Samsung, Apple, LG y Sony- no dejan de perder parte de su cuota de mercado frente al tropel de fabricantes chinos, con Huawei adelante -con o sin guerra comercial en el medio- y seguidas por Xiaomi, Vivo y OPPO.

Las ventas de los nuevos modelos de gama alta de Samsung (S10, S10e y S10+) no terminan de hacer repuntar el resultado total y, de hecho, los envíos cayeron respecto en el segundo trimestre de este año con respecto al primero. En el informe, la compañía surcoreana habló de "debilidad en ventas" -hay que mencionar también el paso el falso con los equipos plegables- en los segmentos "premium" y marcó como un éxito la salida de su línea A, que tiene en el line-up a equipos como los A50 y A70.

"Lo que están buscando los consumidores es lo que los estadounidenses llaman 'the bang for the money', qué estoy comprando y cuánto estoy pagando", dice el ejecutivo de Alcatel.

Apple, por su parte, llegó a tener un marketshare de casi 20% a finales de 2017 y en el primero de este año apenas está por encima de los 11%. Puntualmente, la firma con sede en Cupertino, California, admitió una caída del 12% en ventas en iPhones. Y eso que el trimestre pasado ya habían caído 17% respecto al Q1 de 2018. No por nada, Tim Cook -el CEO de la empresa- está apuntando a reforzar los servicios como Apple TV y Apple Pay, que dentro de poco incluira una tarjeta de crédito propia.

Mientras tanto, LG cayó 21,3% en el Q2 de este año y da pérdidas. Desde esta firma, también surcoreana, hablaron de la falta de demanda que mencionó Samsung pero también del centro de la cuestión: "La agresiva estrategia de precios de las marcas chinas", tal como surge del comunicado oficial de la compañía.

Sony, por su parte, no deja de caer. Habían proyectado vender 5 millones de celulares en todo el 2019 (año fiscal, desde el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020), y ahora esa estimación la redujeron a 4 millones. Hace cinco años vendían 40 millones de equipos. Es una marca que dejó la Argentina el año pasado, como parte de una decisión estratégica global de enfocarse en los mercado estadounidense, europeo y su país natal, Japón.

El Samsung Galaxy S10e, la versión más económica de su tope de gama.

La latinoamericanización del mundo

El mercado latinoamericano en general y el argentino en particular es el "reino de la gama media", al decir de un analista del sector. Lo mismo, cabe aclarar, sucede en uno de los mercados más importantes del globo, la India. No por nada en Latam detrás de Samsung aparece Motorola, al menos durante todo el año pasado. La marca oriunda de Chicago, hoy propiedad de Lenovo, viene creciendo a costa de la caída de Samsung (que, cabe señalar, es la primera bien lejos del resto) y LG. También aprovechó Huawei, a pesar de que en la Argentina no tiene presencia desde el año pasado. Nokia, en tanto, apareció el año pasado nuevamente (tal como contamos acá) y no deja de escalar posiciones.

Sobre este fenómeno de crecimiento de las gamas medias en una suerte de latinoamericanización del mercado global, Juan Olano, director de Portafolio para Americas de HMD Global -la empresa finlándesa detrás de los nuevos teléfonos Nokia- subraya lo indicado en las líneas anteriores: "Hoy vemos que la demanda de equipos de gama media alta está en aumento y esto sucede porque los usuarios a medida que pasa el tiempo se vuelven más exigentes, buscan mejores especificaciones, pero a un precio que puedan paga".

Desde Motorola, su gerente general en el país, Germán Greco, mencionó durante la presentacion del ultimo smartphone -el Moto One Vision- que en la región se ubican en la segunda posición y resaltó que el segmento de la gama media-alta es la que más creció: un 70% desde 2015, y ya alcanza a ser el 30% del mercado total.

"Está claro que la oportunidad que se le presenta a Motorola para crecer en este espacio es enorme. El año pasado, dimos nuestros primeros pasos para adueñarnos un poco más del mercado con la revolucionaria serie de smartphones Motorola One."

El resto de las marcas chinas están creciendo -Xiaomi ingresó en Perú y Chile con gran éxito- pero todavía no aparecen en las estadísticas oficiales.

La situación en la Argentina

En la Argentina, puntualmente, el mercado de celulares oficial -compuesto por Samsung, Motorola, Alcatel, LG y Nokia, en orden de cuota de mercado, con las dos primeras bien lejos del resto, y con Apple al final- está cayendo y se espera que este año caiga por debajo de los 8 millones de envíos. Un punto positivo del mercado local es el que marca Cricco: "En la Argentina tenemos una posición privilegiada por el efecto Tierra del Fuego. Acá no tenés equipos de gama de entrada -feature phones- desde hace algún tiempo

El "lado B" de esta métrica es el contrabando, que con el dolar "planchado" está creciendo. Esto marca, además, una demanda no satisfecha respecto a equipos asequibles con buenas especificaciones como los que ofrecen las marcas chinas como Xiaomi, muy mencionado en las redes sociales locales entre aquellos interesados en conseguir un nuevo equipo sin dejar la billetera en el proceso.

Más allá de las chinas, todas las marcas en el país buscan fortalecerse a partir de las gamas medias, de acuerdo a lo que expresan.

La gran ganadora, claramente, es Motorola, de acuerdo a Greco. "Desde abril 2017, en el que teníamos un 8% de la cuota de mercado, estamos en un crecimiento continuo trimestre a trimestre. Y cerramos marzo con más de 40% de share, lo que lo convierte en el marketshare más alto del mundo", afirmó.

Desde LG Argentina, Mariela Coda, gerente de Marketing, señala que "la empresa está apuntando a la gama media, al lanzar a partir de este mes el modelo de entrada LG K40, un equipo que pertenece a una línea de celulares que se caracterizan por contar con prestaciones" de gamas más altas. "Mediante el lanzamiento de esta línea, que se comprenderá por el LG K40, LG K50 y LG Q60, la empresa busca generar un verdadero impacto en el mercado de celulares del país."

“Estamos buscando desafiar el paradigma de la industria al ofrecer teléfonos que mejoran con el tiempo, en todos los niveles de precio. Al pertenecer al programa Android One, podemos ofrecer a todas las gamas de producto, dos años de actualización de sistema operativo y tres años de parches de seguridad, lo que garantiza que el equipo se vuelve cada vez mejor”, desarrolla el representante de HMD Global-Nokia.

"Nuestra propuesta de valor, con carriers y retailers, es ser los más económicos", dicen desde Alcatel. "Somos los primeros en precio con huella digital, con doble cámara, con 32 gigas de memoria. Buscamos mostrarle a los clientes que tenemos equipos competitivos desde los fierros a precios que no te compliquen el bolsillo."

Xioami MI 9.

Qué celulares se pueden comprar

Entre las marcas chinas, los que se pueden conseguir acá con un buen combo entre precio y calidad.

El mejor es el Xiaomi MI 9, que viene con diseño en vidrio, una pantalla muy grande (6,39 pulgadas) y un procesador de gama alta, el Qualcomm Snapdragon 855. Tiene entre 6 y 8 gigas de RAM con un almacenamiento interno que varía entre los 64, 127 y 256 gigas. Incluye tres cámaras frontales -48MP, 16MP (gran angular), y 12MP (teleobjetivo)- y su cámara frontal, en tanto, posee un sensor de 20MP. En Mercado Libre el modelo 6GB de RAM y 64GB de ROM se ofrece por $ 33.600. Sin embargo, es posible conseguirlo a un precio menor por Amazon: US$ 445.

De Huawei, una buena oferta a un precio reducido es el modelo P20 Lite, lanzado en 2018. Lo motoriza el procesador Kirin 659, tiene 32 gigas de memoria, 4 gigas de RAM, una cámara dual de 16 megapíxeles más 2 MP y una frontal de 16. La pantalla es de 5,84 pulgadas y la batería de 3.000 mAh. En la Argentina cuestá poco más de $ 13.000 (en MercadoLibre) y vía Amazon está unos US$ 230 (poco más de $ 9.000).

Respecto a las marcas que si tienen presencia en la Argentina, los equipos recomendados son:

El Samsung A50 es un gama media-alta de reciente factura que trae todo lo bueno de la fabricante surcoreana con un precio razonable. Tiene cámaras fotográficas con inteligencia artificial (25MP + 8MP + 5MP) y hasta 6 gigas de RAM. La pantalla es Super AMOLED de 6,4 pulgadas, una batería de 4.000 mAh y el procesador es un Exynos 9610. Además, la tapa trasera es de vidrio y la luz genera unos efectos de colores muy interesantes. En el país, el precio es de $ 25.000 tanto en retailers como en las operadoras.

Motorola tiene el recientemente lanzado Moto One Vision, un dispositivo en el que resalta en primera medida el tamaño de su pantalla -que no es para todos, cuesta usarlo hasta acostumbrarse-: 6,3 pulgadas o 16 centímetros de alto con tecnología "Cinema Vision". Además hay que resaltar su cámara de fotos, que tiene un rendimiento superlativo de noche: son 49 MP más 5 y la frontal es de 25 MP. Viene con Android 9, 4 gigas de RAM y 128 de memoria interna. Su valor ronda los $ 25.000.

Por su parte, LG apuesta a la gama media-baja por el momento, con su línea K, más allá de tener uno de gama alta como el G7. El recomendado, a un precio muy accesible, es el K11 a $ 11.000. La pantalla es de 5,3 pulgadas con resolución HD, tiene 2 gigas de RAM y 32 de almacenamiento. La cámara principal es de 13 MP y la frontal, 8. La batería es de 3.000 mAh. Se espera que en el corto plazo llegue al país el K40, con mayores prestaciones (pantalla más grande y una mejor cámara), y también un precio competitivo, bien por abajo de los $ 15.000, según fuentes del sector.

Nokia ofrece tres modelos en el país. El 3.1 es un modelo más de entrada, después está el 7.1 y el 5.1, este último a un precio muy accesible, $ 15.000 (oferta en Movistar). Se trata de un equipo con una pantalla de 5,8 pulgadas, viene con Android One, una cámara de 13 MP + 5 MP y una delantera de 8. El procesador es Mediatek Helio P60, 32 gigas de almacenamiento y 3 gigas de RAM. La batería es de 3.060 mAh.

Finalmente, está el Alcatel 3V, un equipo de gama media-baja con 2 gigas de RAM, 16 gigas de memoria interna, cámara trasera de 13 MP y delantera de 8 y una batería de 3.000 mAh. El valor, bien barato: alrededor de los $ 11.000

SD SEBASTIÁN DE TOMA @sebadetoma