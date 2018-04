Por fin llega el iPhone "low cost": cómo es y cuánto sale

Apple estaría trabajando en un nuevo iPhone “low-cost”, según informó el principal analista del sector. El informe calcula que el nuevo teléfono costará apenas US$ 550.

En un documento dirigido a los inversores de la empresa, el conocido analista Ming-Chi Kuo de KGI Securities anticipó el lanzamiento de un nuevo iPhone económico. Este prevé que Apple fabricará un equipo con una pantalla LCD de 6,1 pulgadas, más grande que el iPhone 8 de 4,7 pulgadas y el iPhone 8 Plus de 5,5 pulgadas, pero con un precio que rondará entre los US$ 550 y US$ 750 ya que cuenta con un display de menor calidad. Las opciones más caras ofrecerán dual-sim para que sus usuarios usen dos chips en el mismo teléfono.

Esto confirma un artículo publicado por la agencia de noticias Bloomberg que apuntaba a la producción de modelos más grandes, con pantallas de hasta 6,5 pulgadas. Según Kuo, estos reemplazarán a los clásicos formatos de 4,7 y 5,5 que Apple viene lanzando desde 2014. Serían los iPhones más grandes de la historia.

La inclusión de dual-sim en un teléfono económico podría significar un cambio de rumbo para la empresa. Mientras que no es raro ver esta funcionalidad en teléfonos Android de gama baja, debido a su importancia para los consumidores de los mercados en desarrollo, para los principales seguidores de la marca, ubicados en los Estados Unidos y Europa, es una rareza.

De seguir con su calendario tradicional, Apple estaría presentando los nuevos modelos en septiembre. Se espera que el iPhone económico de US$ 550 esté acompañado por dos modelos con pantalla OLED, la tecnología que usa el iPhone X, de 5,8 y 6,5 pulgadas. Estos últimos serían modelos premium con prestaciones similares a las del iPhone X, siendo el más grande similar a una tablet pequeña.

Se desconoce el resto de las especificaciones técnicas. Según KGI, es probable que la versión “low-cost” incluya tecnología de reconocimiento facial, pero dejaría de lado la doble cámara trasera, una característica que la marca suele reservar para sus teléfonos de alta gama.