Por el "impuestazo", el nuevo iPhone llega a la Argentina a precio récord: cómo comprarlo 

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de dispositivos tecnológicos a partir de la necesidad de los usuarios de mantenerse conectados con el trabajo, familiares y amigos durante las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas para combatir la propagación del virus.

Luego del freno obligado de producción de los primeros meses, los fabricantes de tecnología reabrieron sus puertas y comenzaron a trabar a contra reloj con el objetivo de recuperar el tiempo perdido y poder continuar con el cronograma de lanzamientos para este año de la forma más similar posible respecto a los planes originales.

Sin embargo, para muchas firmas este plan no fue tan sencillo de poder llevar adelante. Uno de los grandes ejemplos, en ese sentido, fue lo ocurrido con el gigante estadounidense Apple, que debió fraccionar en diferentes eventos todos los lanzamientos planeados para este año.

En ese contexto, los fanáticos de la compañía de la manzanita de todo el planeta se encuentran expectantes respecto al anuncio oficial sobre la salida al mercado del iPhone 12, la nueva edición del producto estrella de la firma.

El freno impensado se llamó coronavirus

Meses atrás, desde la firma fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne reconocieron que el ensamblado de los nuevos productos se encontraba “algo retrasado” a partir de demora que sufrieron las fábricas a la hora de recibir los diferentes insumos.

Año tras año, suele confirmar la salida de sus nuevos iPhones al mercado durante las primeras semanas de septiembre.

En cambio, este año, el anuncio realizado durante un evento virtual tuvo que ver con los nuevos relojes inteligentes Apple Watch Series 6 y las actualizaciones para el iPad. Pero no hubo novedades respecto al iPhone 12.

Todos los rumores

Más allá del silencio oficial por parte de la compañía, todos los rumores indican que el iPhone 12 sería presentado durante un evento (virtual) el próximo 13 de octubre. Es decir, un mes y algunos días más tarde respecto a las tradicionales presentaciones.

Los trascendidos también aseveran que el precio del equipo más económico de la nueva gama arrancaría en los US$ 649, cifra considerablemente inferior respecto a la versión económica de años anteriores. ¿El modelo más caro? Rozaría los US$ 1.1000.

Así quedaría la tabla de precios: iPhone 12: US$ 649; iPhone 12 Max: US$ 749; iPhone 12 Pro, US$ 999; e iPhone 12 Pro Max, US$ 1.099.

Entre otros cambios, se especula que el iPhone de 2020 incluirá la primera renovación de diseño en un teléfono Apple desde 2017, cuando salió el iPhone X.

Por otro lado, dentro del equipo también existirían modificaciones ya que algunos rumores sostienen que sería compatible con redes 5G. Además, incluiría el nuevo procesador A14 y funcionaría mediante el sistema operativo iOS 14.

Además, los especialistas aguardan que la nueva familia de iPhone 12 ofrezca nuevos materiales como así también nuevas dimensiones de pantalla.

iPhone 2020: Diseño y tamaño

El iPhone de 2020 no solo cambiaría su diseño, sino que también sería modificado en tamaño.

Por ejemplo, el iPhone 11 Pro sería sustituido por un modelo de 5.4 pulgadas, mientras que el iPhone 11 Pro Max, el equipo más potente de la firma, sería sustituido por un modelo de 6.7 pulgadas.

No obstante, Apple prepararía cuatro nuevos modelos del iPhone 12, dos para sustituir al iPhone 11 y dos modelos más para reemplazar a los iPhone 11 Pro.

Cuando llegará a la Argentina

Si bien aún se desconoce cuál será la fecha oficial, en años anteriores el plazo entre la salida del equipo en el resto del mundo y su arribo al país osciló entre las 3 y 4 semanas, aproximadamente.

Los importadores locales oficiales de Apple en la Argentina son OneClick, MacStation, MaximStore y MaximSoft, y suelen ser los primeros en contar con los nuevos productos.

Por otro lado, más allá del elevado valor que suelen tener estos productos, operadoras como Movistar, Personal, y Claro, decidieron también traer años atrás los productos de la firma de la manzanita.

Otros modos de traerlo al país

En tanto, otros usuarios, antes del nuevo cepo al dólar impuesto por el Gobierno, solían traer diferentes dispositivos mediante el denominado servicio “Puerta a Puerta”, que ofrecía la posibilidad de conseguir los equipos con precios más baratos.

Desde su anuncio hasta la fecha, el programa tuvo sus luces y sombras. En un principio, los montos de la franquicia de compra eran más pequeños y era necesario llenar formularios para acceder a las compras.

Con el correr del tiempo, el sistema se fue simplificando y hoy es más amigable al usuario. El sistema funciona con una franquicia sin impuestos de US$ 50, es decir, que el gravamen no corre en compras de hasta US$ 50.

Sin embargo, para compras superiores, existe un impuesto del 50% sobre el excedente. Además, las compras no pueden exceder el monto total de US$ 3.000.

Algunos inconvenientes

Sin embargo, todo el proceso no está exento de dificultades: desde papeleo difícil de completar, pasando por la burocracia del Correo y llegando hasta los propios sitios para comprar afuera, poder hacer un pedido y que llegué bien es una ciencia y un arte.

Es por esto que se habilitó un nicho de negocios en la Argentina, allí donde el Correo se quedó “corto”.

Entre esas empresas aparecen TiendaMía, AtuCasa.Net, o Amazon Global.

Se trata de una serie de empresas que se ofrecen como alternativa al sistema de Puerta a Puerta para realizar pedidos al exterior, el foco está en mejorar diferentes aspectos de la plataforma oficial.

Las ventajas, según las propias empresas, radica en la mejora en los tiempos, el acceso a más oferta de productos, facilidades de pago y el precio.

Según pudo saber Infotechnology, las compras en el exterior a través de estos servicios de courier es más barato que en el sistema Puerta a Puerta para algunos productos y los tiempos casi siempre son mejores y con diferencia.

Una de esas empresas es ATuCasa.net. La empresa permite traer productos directo desde las tiendas e-commerce del exterior. Los pedidos llegan en 5 días y la empresa se ocupa de todos los trámites aduaneros. Según un relevamiento de Infotechnology, a través de este servicio se pueden ahorrar hasta $ 100.000 en productos de tecnología como notebooks.

Otra de las empresas del sector es Tiendamia, un marketplace que agrupa productos de Amazon, eBay y Walmart. La compañía opera en varios países de la región y permite acceder a miles de productos del exterior.

Al comprar en Tiendamia es posible no solo acceder a una amplia gama de productos sino también a facilidades de pago: el sitio permite pagar en pesos, con cuotas congeladas y con tarjeta de crédito.

A través de esta plataforma, se pueden conseguir diferentes productos que también se entregan en mano a los clientes con diferentes servicios de courier. La diferencia es que en este caso el usuario puede optar por la entrega del Correo y debe llenar los formularios pertinentes.

También aparecieron diferentes "trucos" que usaban los argentinos. Por ejemplo, se gestó el truco de dividir los gastos de la tarjeta y así poder afrontar mejor los costos de comprar en el exterior.