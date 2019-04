Podes ahorrar hasta a $ 15.000 en nuevos celulares con este "Plan Canje"

Cada año, los principales fabricantes alrededor del planeta desarrollan una actualización de sus dispositivos más exitosos. Ante este contexto y teniendo en cuenta la actual coyuntura económica, los fanáticos tech locales deben agudizar su ingenio para conseguir los últimos modelos de los equipos más poderosos.

Pero también existen usuarios que poseen un equipo más antiguo y que, por una razón u otra, buscan actualizar su terminal para conseguir mejoras de rendimiento.

Las operadoras locales y algunos fabricantes entendieron estos inconvenientes y lanzaron tiempo atrás un Plan Canje para que todos los usuarios tengan una chance de modernizar sus equipos y, de paso, apuntalar sus ventas.El año pasado, gracias a estos beneficios, los usuarios podían conseguir celulares de alta gama cuyo valor rondaba los $ 20.000 por casi la mitad.

Cómo es el "Plan Canje" que podés usar para que un celular de $20.000 te salga la mitad Ya quedó establecido que las marcas sacan nuevos modelos de sus celulares todos los años. Algunas veces presentan versiones económicas, otras veces se lucen con equipos premium y siempre están los lanzamientos de los "flagships", los modelos insignia. Pero, ¿qué opciones hay para que los consumidores se deshagan de sus viejos equipos?

Actualmente, los precios de los equipos de alta gama, de acuerdo a la marca, superan esa cifra. No obstante, gracias a estos programas, se pueden conseguir en algunos casos descuentos superiores a los $ 15.000.

El Plan Canje de celulares representa una buena excusa para todos. Las empresas exhiben su mejor perfil ecológico y detallan sus programas de reciclado, mientras que los fabricantes y cadenas de retail, por su parte, también mejoran sus números.

Hay algo que los usuarios deben tener bien en claro. El objetivo de las empresas es comprar principalmente dispositivos relativamente nuevos, de menos de un año de uso y que funcionen a la perfección.

Fuentes del mercado explicaron cómo funciona -a grandes rasgos- actualmente el Plan Canje en algunas operadoras. “Algunas empresas otorgan vouchers que varían de acuerdo al tipo de cliente. Los clientes VIP, por ejemplo, acceden a descuentos por hasta $ 6.000, mientras que en otros casos las ofertas rondan los $ 4.000”, detallaron.

Si los clientes ofrecen a modo de canje un equipo de alta gama, el descuento adicional que ofrecen algunas empresas puede llegar a ser de $ 9.730 para que la actualización sea también por uno de los equipos tope de gama disponibles en la promoción.

“En caso de concretarse esa operación, el monto total de descuento llega a $ 15.730 para los clientes VIP, o unos $ 13.730 en el caso de clientes de otro segmento”, resaltaron las fuentes.

Movistar

Tiene habilitada la página Plan Canje donde sus clientes pueden chequear las condiciones y requisitos, como así también los equipos aptos para el canje junto a los centro de atención habilitados.

La operadora ofrece únicamente el cambio de equipo, por lo cual el usuario puede seguir usando el mismo número.

La empresa destacó que este Plan Canje es una iniciativa de la firma para facilitar el acceso a la tecnología 4G o cambio de modelo de equipo, y remarca que es combinable con otras promociones de la empresa. No obstante, la firma subrayó que no es el Plan Canje propuesto por el Gobierno.

Los requisitos que debe poseer el equipo a canjear para acceder a la promoción de Movistar son: Encender y tener todos los botones funcionando; La pantalla no debe estar rota ni rajada; la carcasa no debe estar rajada; correcto funcionamiento del conector de carga de batería; el celular no debe tener una contraseña activa; el celular no debe presentar síntomas de humedad o haber sido mojado; el celular no debe haber sido denunciado como robado, verifica el estado del IMEI; debe estar dentro de los modelos seleccionados

La oferta de Personal

Como parte de su estrategia de terminales y con el objetivo de seguir impulsando el acceso de sus clientes a nuevos dispositivos con más y mejores prestaciones, la compañía Personal ofrece el programa Recambio Personal, un beneficio diferencial que permite a sus cliente entregar sus equipos como parte de pago en cualquiera de sus oficinas comerciales, para efectuar la compra de un equipo nuevo.

Los clientes pueden acceder a toda la información de los beneficios de Recambio Personal ingresando a www.personal.com.ar/tienda/canjea-tu-celular/

“Todos los equipos incluidos en el programa de Recambio Personal forman parte de la amplia gama de dispositivos con tecnología 4G y 4G+ que ofrece la compañía, para que sus clientes puedan seguir experimentando el potencial de Internet en movilidad”, explicaron voceros de Personal.

Adicionalmente, si el cliente adquiere alguno de los equipos promocionados (Samsung Galaxy S8/S8+/Note8/S9/S9+/A6+/J6, LG G7 ThinQ, LG Q6, LG G6, Moto Z2 Play y Moto Z3 Play) obtiene un bono de descuento adicional y podrá sumar vouchers Club Personal, a través del canje de puntos, para obtener aún mayores descuentos en la compra de un nuevo dispositivo.

Claro

La operadora cuenta con el beneficio “Renovate”, por el cual los clientes -actualmente más de 21 millones en todo el país- pueden entregar un equipo como parte de pago para adquirir uno nuevo. A la promoción pueden acceder tanto clientes nuevos como existentes; masivos, profesionales, con cualquier tipo de abono y realizar el cambio en todos los Centros de Atención al Cliente del país, con excepción de Ushuaia.

El plan contempla a la mayoría de los equipos que se hayan comercializado, no sólo en Claro, sino en otros prestadores de servicios. Aproximadamente, Claro informó que reconoce hasta el 20% del valor de la terminal.

En el caso de los Samsung J4, J6, LG Q6 y Motorola E5 el cliente accede a un bono extra. También es acumulable con los puntos obtenidos en el programa de beneficios: Claro Club.

A la hora de la entrega del móvil, no son necesarios los accesorios, simplemente el equipo debe cumplir con ciertas condiciones (encienda y cargue la batería, la pantalla no debe tener roturas y no estar denunciado como robado).

Samsung también tiene su propuesta

En 2017, Samsung decidió lanzar el programa “Galaxy para siempre”, mediante el cual los usuarios pueden comprar un smartphone Galaxy a un precio diferencial, entregando su celular – sin importar la marca– como parte de pago.

Según el fabricante, el programa, que busca acercar a los usuarios a dispositivos de alta gama, le permitió impulsar la venta del Galaxy S8 y S8+ a nivel local, duplicando la venta en comparación con el Galaxy S7.

El Galaxy S10 también estará

incluido en el Plan Canje.

“A partir de este éxito, continuamos ampliando la oferta de productos, incorporando el Galaxy Note8 a fines de 2017 y Galaxy S9 y S9+ en 2018 junto con su lanzamiento local. Para este año continuaremos ampliando la gama de equipos en Galaxy para siempre, incorporando a fines de abril, productos de segmento premium y medio”, remarcó Jean Del Pino, Senior Marketing Manager de la división Mobile de Samsung Argentina, en diálogo con Infotechnolgy.

Adicionalmente, el programa “Galaxy para siempre” ofrece la posibilidad al usuario de resolver en el mismo punto de venta la entrega de su equipo usado y la compra de uno nuevo. Además, recibe soporte personalizado para hacer el traspaso de toda la información del equipo viejo al nuevo a través de Smart Switch o realizar consultas referidas al equipo adquirido.

Cómo funciona, los usuarios interesados pueden ingresar a la web www.galaxyparasiempre.com.ar para pre-cotizar sus celulares – sin importar la marca - y obtener así un precio de referencia para adquirir el Galaxy seleccionado.

Luego, en el punto de venta se indicará el precio final, dependiendo del dispositivo que entreguen y las condiciones del mismo. El programa está disponible en los principales retailers del país (Compumundo, por ejemplo), Movistar y Personal, y Samsung Stores.

Samsung recibe equipos Apple (desde el iPhone 6 en adelante); Huawei (GW, Mate 10 Lite, Mate 9 Lite, P Smart, P8 Lite, P9, P9 Lite, Y6); LG (G4, G4 Stylus, G5, G6, G7, K10, K8 (2007), K4, K4 (2008), Q6, Q6 Alpha, Stylus 3, V10, y Zero); Motorola (familias Moto C, Moto E, Moto G, Moto X, y Moto Z), y Sony (Xperia L1, Xperia X, Xperia XA, Xperia XA1, Xperia XA1 Plus, y Xperia XZ1).

Los modelos propios que acepta Samsung son: A3, A3 (2016), A3 (2017), A5, A5 (2016), A5 (2017), A6 Plus, A7, A7 (2016), A7 (2017), A8, A9, A9 (2016), Grand Prime, J1 (2016), J1 Ace, J1 Mini, J1 Mini Prime, J2, J2 Prime, J3, J3 (2016), J3 (2017), J4, J5, J5 (2016), J5 (2017), J5 Prime, J6, J7, J7 (2016), J7 Neo, J7 Prime, J7 Pro, J8, Note 4, Note 5, Note 8, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9, y Galaxy S9 Plus.

Por ejemplo, si el usuario pretende adquirir un Samsung Galaxy S9 para renovar su Galaxy Samsung S8 y su terminal cumple de forma positiva todos los requisitos de la compañía (el teléfono prende y apaga; la pantalla está en buen estado; la carcasa está en buen estado; los botones están en buen estado y funcionan; la pantalla/touch screen está en buen estado ), el usuario deberá abonar unos $ 27.777 según la pre cotización de la página (Por ejemplo, en la tienda online de Personal, el equipo posee un precio de $ 39.198,99, mientras que en la de Movistar –liberado y sin línea- se ofrece por $ 40.999)

No obstante, la empresa resalta que “los precios informados son meramente orientativos”. “La cotización final de tu celular usado se realizará en el momento de realizar el canje luego de su verificación. Con tu canje estás accediendo a un descuento del 13% sobre el valor del equipo”, resalta la página.