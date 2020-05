Playstation 5 versus XBOX Series X: cuál es la mejor consola del año

Las compañías Sony y Microsoft mantienen desde año una intensa competencia por desarrollar la consola de videojuegos definitiva. Mediante sus marcas PlayStation y Xbox, respectivamente, consiguieron en buena parte generar una rivalidad similar a la que mantienen distintas marcas, en diferentes rubros, desde hace varios años. Sí, como un Boca-River de las videoconsolas.

Antes de la llegada de la nueva generación de dispositivos, los fanáticos de ambas terminales mantienen un feroz pelea en las redes para determinar cuál de las dos ofrecerá la mejor calidad de gráficos.

A partir del hermetismo de Sony de revelar varios de los detalles de su nuevo equipo, la lucha se mantuvo durante varias semanas hasta que uno de los ejecutivos más importantes de la industria de los videojuegos decidió ponerle fin a la contienda.

Se trata de Tim Sweeny, el CEO de Epic Games, una de las desarrolladoras de juegos más importante de la actualidad, que salió a expresar su opinión y tratar de llevar un poco de calma a los simpatizantes de "ambos bandos".

Mediante un posteo realizado en su cuenta personal de Twitter, Sweeney detalló la capacidad de la tecnología Unreal Engine 5 para cada una de las plataformas.

En ese sentido, el ejecutivo enfatizó que la PlayStation 5 no será mejor que la Xbox Series X y destacó que ambas terminales tienen “el mismo potencial gráfico”.

Aunque “la demostración del Unreal Engine 5 en la PlayStation 5 fue la culminación de años de conversaciones entre Sony y Epic sobre el futuro de los gráficos y la tecnología de almacenamiento”, el motor gráfico tendrá el mismo rendimiento en todas las plataformas.

"Las tecnologías Nanite y Lumen demostradas funcionarán igual tanto en la PS5 como en la Xbox Series X y serán alucinantes en ambas plataformas”, añadió.

Por otro lado, Sweeney aclaró que no hay un acuerdo secreto entre Sony y Epic Games para que Unreal Engine 5 sea algo exclusivo para títulos de esa consola o que cuente con características especiales.

De este modo, quedó claro que el potencial gráfico del Unreal Engine 5 será igual independientemente de las plataformas.

La diferencia que podría inclinar la balanza

No obstante, si bien el potencial gráfico será similar en ambas consolas, existen pequeños detalles que podrían determinar una luz de ventaja de un equipo sobre otro.

En ese contexto, la experiencia de juego parece ser el argumento que podría inclinar la balanza a favor de una de las compañías.

El desarrollador Mike Bithell, conocido por juegos como Thomas Was Alone y John Wick Hex, resaltó las posibilidades que posee el nuevo joystick de la PS5 denominado Dual Sense.

Según Bithell, gracias a esta nueva tecnología de vibración en el nuevo comando, los jugadores podrían sentir hasta las gotas de lluvia.

En un podcast denominado Play, Watch, Listen, realizado por el medio especializado IGN, en el que participaron el compositor Austin Wintory, el actor de doblaje Troy Baker y el propio Bithell, este desarrollador deslizó. “Austin (Wintory), te va a encantar lo que están haciendo con el mando de PS5”.

El desarrollador detalló que gracias a la nueva tecnología, el joystick permitirá “sentir las gotas de lluvia y otros efectos atmosféricos”.

PlayStation 5: Sony mostró los nuevos joysticks (cómo son y qué tienen) Mientras el planeta se debate en estrategias para combatir de la mejor forma la propagación de la pandemia mundial de coronavirus COVID-19, miles de compañías alrededor del planeta agudizan su ingenio para minimizar el impacto económico que causarán las medidas preventivas en sus finanzas.

De concretarse sus palabras, esta tecnología brindaría una mejor y más completa experiencia de juego respecto al de la competencia.

Los avances de Unreal Engine 5

Hace algunos días, Epic Games liberó el primer vistazo a Unreal Engine 5 en un increíble demo en tiempo real realizado en la PS5, impulsada por la siguiente generación de la arquitectura gráfica AMD RDNA 2 y los núcleos de procesamiento “Zen 2”.

En el demo “Lumen in the Land of Nanite”, Epic Games presentó dos nuevas tecnologías críticas que llegarán con Unreal Engine 5 para entregar fidelidad visual sin precedentes y un increíble realismo fotográfico, revelando lo que es posible con la tecnología de gráficos de nueva generación:

1-Geometría de micropolígono virtualizada de Nanite: libera a los artistas para crear tantos detalles geométricos como el ojo pueda ver. La geometría virtualizada de Nanite significa que el arte de origen con calidad de película que comprende cientos de millones o miles de millones de polígonos se puede importar directamente a Unreal Engine.

2-Lumen: una solución de iluminación global totalmente dinámica que reacciona de inmediato a los cambios de escena y luz.

La arquitectura gráfica AMD RDNA 2 se construye sobre la innovadora arquitectura RDNA de primera generación, disponible actualmente en el portafolio de productos gráficos AMD Radeon.