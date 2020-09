PlayStation Plus: las cinco claves del servicio para "seducir" a los gamers indecisos

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del gaming alrededor del planeta. Y la Argentina no fue la excepción.

Las medidas de aislamiento y distanciamiento social también contaron con un condimento extra para los gamers del mundo: la expectativa por conocer cómo sería la nueva generación de videoconsolas.

Sony, por ejemplo, jugó al misterio durante buena parte del año antes de confirmar todas las características y, sobretodo precio, que tendrá la nueva PlayStation 5. Y le salió perfecto.

A pocas semanas del arribo de la nueva generación de la nueva consola, el fabricante japonés también recordó los alcances del nuevo PlayStation Plus, también conocido como PS Plus, el servicio de suscripción disponible los jugadores de PS4.

Mirá también La PS5 tiene fecha oficial de llegada a la Argentina: cuánto sale y dónde conseguirla La compañía japonesa Sony, en su evento denominado Showcase y transmitido de forma virtual el pasado 16 de septiembre, confirmó la fecha de salida al mercado y el valor de sus nuevas consolas de próxima generación, la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Digital Edition.

Este servicio hasta ahora permitía principalmente el acceso al multijugador en línea (online) en la consola.

Pero Sony debió hacerlo más atractivo e incluir nuevas funciones para los usuarios, luego de decidir no cobrar por la conectividad multijugador hasta el lanzamiento de la PS4 en 2013.

Además de la conectividad online, el PS Plus también brinda dos juegos gratuitos para PS4 cada mes, la chance de compartir el juego con otros jugadores de PS4, y unos 100 GB de almacenamiento en la nube para guardar datos, temas y avatares gratuitos.

También otorga algunos archivos de descarga gratuitos (DLC) exclusivo y descuentos en una serie de contenidos de PlayStation Store. La experiencia de PlayStation Plus tiene varios pilares, pero algunos son más populares que otros.

1- Multijugador en línea

Permite al usuario asociarse con amigos, familiares y desconocidos a través de una conexión de Internet para jugar a un juego puntual como un colectivo.

Hay excepciones a esta regla como, por ejemplo, el juego Death Stranding, que ofrece limitadas capacidades online.

No obstante, si el usuario pretende jugar al exitoso a Fall Guys o Call of Duty online, deberá contar con una suscripción a PS Plus. Con vistas a la salida de PlayStation 5, los fanáticos de Fortnite, también necesitarán suscribirse.

2- Dos juegos gratis para PS4 cada mes

Otra de las razones principales por las cuáles muchos usuarios se suscriben a PS Plus. Se trata de una oferta tentadora, sobretodo, si se tiene en cuenta el reciente historial de Sony, que ofreció a los suscriptores de los últimos meses productos como Fall Guys, Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 y otros, de forma completamente gratuita.

Los juegos de PS4 que Sony regala cada mes pueden ser descargados a la consola o simplemente añadidos a tu biblioteca para ser descargados en una fecha posterior.

Lo más importante es que tendrás acceso a cualquier juego de PS Plus que hayas añadido a tu biblioteca, independientemente de si es gratuito o no, siempre que tu suscripción a PS Plus esté activa.

3- Share Play

Esta función permite compartir la u pantalla de televisión y, por lo tanto, el juego que el usuario juega con un amigo para que este lo pueda ver jugar o para que se haga cargo del título y pueda jugar él también.

Se trata de una opción útil cuando un jugador se encuentra en un nivel especialmente difícil de un juego y que quizá el amigo ya superó.

En ese contexto, también posee la opción de jugar un título para dos jugadores como A Way Out junto con una sola copia del juego.

Si bien Sony esperaba que esta característica despegara con la PS4, esto no sucedió. Si bien no es usada por una gran cantidad de gente, realmente aparece como una característica útil.

4- 100 GB de almacenamiento en la nube

Al suscribirse a PS Plus, el usuario también tendrá acceso a 100 GB de almacenamiento en la nube para tus datos guardados.

Se puede configurar la consola PS4 para que cargue automáticamente los datos guardados en la nube, manteniendo el progreso del juego seguro, y también significa que puede volver a descargarlo en otra PS4 si se actualiza.

Los temas y avatares ofrecen a los jugadores de PlayStation la chance de personalizar el panel de control de la PS4 con temas específicos para determinados juegos y nuevos iconos para usar en tu cuenta de PSN. No son tan frecuentes, pero son una agradable sorpresa cuando aparecen.

Al igual que los temas y los avatares, el contenido descargable exclusivo no está garantizado cada mes, pero cuando aparece, proporciona acceso a contenido de juegos exclusivos para los suscriptores de PS Plus.

Normalmente se trata de paquetes de contenidos para juegos como Call of Duty: Warzone y Fortnite, en lugar de contenidos descargables completos.

Sin embargo, aparece una buena ventaja para los jugadores de PS Plus que juegan a títulos multijugador populares.

Por otro lado, hay una serie de descuentos disponibles en los juegos, DLC y otros contenidos disponibles en la PlayStation Store que son exclusivos para los suscriptores de PlayStation Plus.

5- A la espera de la Colección PlayStation Plus

Con la salida de la PlayStation 5, los suscriptores de PlayStation Plus tendrán acceso instantáneo a la Colección PlayStation Plus, una biblioteca de los títulos más populares de la generación PS4, incluyendo God of War, Final Fantasy XV y Resident Evil 7.

¿Cuál será el truco definitivo? Esta biblioteca sólo estará disponible en la PS5. Es decir, los suscriptores de PS4 deberán actualizar la consola para poder acceder a la biblioteca.

Actualmente, el valor del servicio depende al período de tiempo que el jugador pretende contar con él. Puede ser por un mes, tres meses o un año.

Esta última opción resulta más económica que la suscripción de un mes o de tres meses. Además, debe tenerse en cuenta que Sony y los minoristas como GAME y Amazon también ofrecen ocasionalmente descuentos en PlayStation Plus.

El costo actual y beneficios

El costo anual de PlayStation Plus en la Argentina alcanza, a partir de un descuento, los US$ 39,99, y con él el usuario consigue acceso a un multijugador online junto con al menos 24 juegos gratuitos de PS4.

El valor de la oferta de PS Plus mensual es de US$ 6,99, mientras que el de la suscripción por seis meses alcanza los US$ 16,99.

Otros beneficios son la subida automática de los datos guardados a la nube, el acceso a temas y avatares gratuitos, descargas exclusivas e incluso descuentos en contenidos de PlayStation Store.

¿Qué pasa en la Argentina?

Actualmente, PlayStation Argentina ofrece hasta el miércoles 30 de septiembre, juegos en versión digital con grandes descuentos.

Algunos ejemplos son: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (US$ 14,99), DOOM (US$ 5,99), Dragon Ball FighterZ (US$ 9,59), LEGO Star Wars: The Force Awakens (US$ 7,99), Monopoly Family Fun Pack (US$ 5,99), SONIC FORCES Digital Standard Edition (US$ 9,99), entre otros, cuyos valores también se encuentran por debajo de los US$ 20.