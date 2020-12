PlayStation 5: ya empezaron a entregarla en la Argentina y se acerca la venta masiva

La pasión por la PlayStation 5, la nueva consola de Sony, parece no tener techo en la Argentina. La compañía japonesa consiguió estar otra vez en boca de todos los argentinos: el 29 de septiembre fue la primera preventa de este dispositivo en la Argentina y los envíos comenzarán mañana 4 de diciembre. Cabe recordar que en esta ocasión las consolas se agotaron en cuatro horas. La segunda preventa tuvo lugar el 19 de noviembre y las entregas están programadas para el día 16 de diciembre.

Cuánto cuesta la PlayStation 5 en la Argentina

Las consolas y el control DualSense estuvieron disponibles en Sony, Compumundo, Jumbo, Garbarino, Musimundo, Cetrogar y Fravega. En la preventa, la versión totalmente digital de la consola costó $ 75.999, y $ 99.999 para la que incluye la lectora de Blu-ray (ambos precios eran sugeridos).

Cuando sea lanzada la venta masiva de la consola, estos equipos también podrán comprarse de forma oficial en los Sony Store que están ubicados en distintos shopping del país (Abasto, Córdoba, DOT y Alto Palermo).

La fintech Ualá se sumó a la venta de PlayStation 5 en el país y la ofrecen en hasta 24 cuotas fijas en pesos. Anteriormente, la empresa había sacado una promoción similar para adquirir el iPhone.

Qué videojuegos estarán disponibles

Los videojuegos que acompañan la PS5 también están a la venta en el store oficial de PlayStation. Aquellos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus (exclusiva de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5. Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Entre los juegos exclusivos que Sony mostró para su próxima consola estarán Final Fantasy XVI; Marvel´s Spider-Man: Miles Morales; Howart's Legacy (inspirado en el universo de Harry Potter); Call of Duty BlackOps Cold War; Resident Evil Village VIII (2021); Deathloop (2021); Devyl MayCry 5 (Capcom); OddWorld Soulstorm; y Five Nights at Fredies; entre otros.

Los próximos lanzamientos de Sony

La compañía precisó que este lanzamiento, además, incorporará nuevos accesorios que maximizan la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola.

"Una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con momentos épicos en ellos, y el control DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que ofrecerán sensaciones más reales en las manos", precisó la empresa.

Según rumores, la compañía podría lanzar una PlayStation 5 más económica en 2021, compacta y más pequeña. Esto último aguarda confirmación oficial de Sony.

Cuándo se va a poder comprar en la Argentina

Hasta el momento, no se sabe cuándo estará disponible para venta general. Se presume que comenzará la venta masiva a principios de 2021 o, a lo sumo, últimos días de diciembre.

Si bien el precio de preventa fue de $ 75.999 para la consola digital y $ 99.999 la Blu-ray, no está confirmado que este sea el precio de venta al público.