PlayStation 5: se filtró por error el precio de la nueva consola y sería más barata de lo pensado

Mientras buena parte del planeta se mantiene en vilo a raíz de la pandemia mundial de coronavirus COVID-19, miles de compañías trabajan a contra reloj planeta para mantener su producción de pie y evitar sufrir lo menos posible económicamente una vez que las medidas de prevención finalicen.

Uno de esas empresas es la japonesa Sony, que trabaja arduamente en la producción en escala de la PlayStation 5 (PS5), la quinta generación de su exitosa videoconsola.

Si bien la empresa guarda bajo siete llaves el secreto sobre cómo será el diseño del dispositivo, en el transcurso de las últimas horas se filtró otra de las claves más esperadas por los fanáticos de los videojuegos del mundo: su precio.

En los últimos días, la empresa detalló cómo será su impactante sistema de audio.

¿Qué fue lo que pasó?

Una reconocida tienda canadiense habría revelado “por error” el valor de la nueva PS5 y, para asombro de miles de fanáticos, la cifra sería incluso inferior a la de una PlayStation 4 (PS4).

Hasta el momento, Sony confirmó que la PS5 saldrá a la venta a fines de 2020, pero sigue sin mostrar oficialmente cuál será el aspecto de la nueva terminal, aunque en las redes ya se repletaron de imágenes sobre posibles "diseños conceptuales".

Pese a la pandemia mundial, la empresa japonesa parece decidida a no modificar sus planes, sobretodo, si se tiene en cuenta la expectativa que existe alrededor de este producto y, por tal motivo, no sorprende que su precio ya comience a llegar por parte del fabricante a distintas tiendas de videojuegos y electrodomésticos alrededor del planeta.

La cadena de tiendas Play N Trade Vancouver Island, de Canadá, publicó en su cuenta oficial de Facebook que ya se encontraban disponibles las reservas de PS5, es decir, con varios meses de anticipación, más allá que el diseño del producto no fue confirmado oficialmente.

A partir de este detalle, muchos “gamers” estimaron que era simplemente una broma de la reconocida cadena de tiendas.

No obstante, la broma dejó de ser tal cuando más abajo, en la publicación, la empresa detalló lo que sería el posible precio de la consola que, incluso, era más barato del esperado por muchos analistas del mercado.

La postura de Sony

Si bien el fabricante japonés evitó confirmar la información e incluso no se refirió en absoluto a lo ocurrido con la publicación de Play N Trade Vancouver Island, para muchos especialistas, su silencio brinda una pauta de lo que podría finalmente costar el producto.

El valor de la consola

Según la publicación de la tienda, el precio de la nueva PS5 sería de 599.99 dólares canadienses, es decir, unos US$ 426.26 estadounidenses.

¿En pesos argentinos? Unos $ 28.133,16 si se toma como referencia el precio del dólar del Banco Nación ($ 66); unos $ 35.805,84 si se piensa en el dólar “blue” ($ 84); o unos $ 36.573,10 si se hace el cálculo con el dólar oficial con el 30% extra en condición de impuesto solidario impuesto por el Gobierno ($ 85,80).}

Actualmente, en la Argentina, el valor de una PlayStation 4 por Mercado Libre -que envía los productos con normalidad- arranca en los $ 40.000, aproximadamente.

Algunos usuarios analizaron que al tratarse de un precio de reserva, es factible que la tienda haya añadido algún tipo de descuento al costo final de la PS5, lo que significaría que la consola podría costar US$ 450 o, incluso, una cifra superior.

De todos modos, el precio “filtrado” no suena para nada descabellado. ¿Por qué? Varios reportes de analistas del mercado deslizaron que la consola costaría entre US$ 400 y US$ 500. Iincluso, algunos hasta estimaron que sería más barata que la Xbox Series X, su máxima rival.