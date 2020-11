PlayStation 5: así es la nueva consola de $ 100.000 que está por llegar al país

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del gaming alrededor del planeta. Y la Argentina no fue la excepción.

En ese contexto, desarrolladores de juegos y fabricantes de videoconsolas aguardan expectantes que la tendencia se intensifique aún más con el arribo de los nuevos dispositivos de nueva generación.

Luego de jugar al misterio durante casi dos años y ofrecer información a cuentagotas, Sony confirmó hace un par de meses cómo es la nueva consola PlayStation 5 (PS5) y generó un revuelo impensado.

En la Argentina, incluso, los equipos anunciados con precio de pre-venta (y financiación) fueron agotados en poco más de cuatro horas.

Cómo es la nueva Play

La esperada nueva videoconsola de Sony ofrece un salto de calidad y potencia respecto a la anterior generación.

La CPU de la PS5 cuenta con un procesador chipset AMD Ryzen 2 x86-64, de 8 núcles/16 hilos y una frecuencia variable de hasta 3.5GHZ. Es decir, es considerablemente más poderoso que el procesador personalizado de un chip AMD “Jaguar” x86-64 y 8 núcleos de la PS4.

El GPU, o motor gráfico del dispositivo de nueva generación, está basado en AMD Radeon RDNA, cuenta con aceleración Ray Tracing (característica esperada por los gamers más fanáticos ya que permitirá que los juegos cuenten con un fluidez aún mayor) y una frecuencia variable de hasta 2.23 GHz (10.3 teraflops). La PS4, en cambio, ofrecía un motor gráfico AMD basado en Radeon de 1,84 teraflops.

A la hora de analizar la memoria de ambas consolas, el dispositivo de nueva generación también marca una diferencia al tener una memoria de 16 gigabytes (GB) GDDR6, con un ancho de banda de 448GB/s. A esta característica se le suma un disco de estado sólido (SSD) de 825GB y ancho de banda 5.5GB/s (raw). La PS4, en cambio, tiene una memoria de solo 8GB GDDR5 y dos versiones de almacenamiento interno, de 500GB o 1 terabyte (TB).

El formato de los discos de videojuegos para la PS5 es Ultra HD Blu-Ray, con hasta 100GB por disco. A la hora de pensar en la salida de video, cuenta con soporte para TVs con resolución 4K 120H, pantallas 8Kç, y VRR, específicamente para HDMI versión 2.1. Su audio es posee la tecnología Tempest 3D AudioTech, más inmersivo y envolvente.

En cambio, la PS4 contaba con una unidad BD/DVD (solo lectura), junto a 2 puertos de altísima velocidad de entrada y salida USB (USB 3.1 Gen1), con un puerto AUX. A esto se sumaba una salida HDMI compatible con salida HDR.

PlayStation precisó que la nueva consola tiene una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con sus momentos más destacados.

En ese ítem, los nuevos joysticks DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos son las grandes estrellas.

¿Por qué? Los comandos ofrecerán sensaciones más reales en las manos y los jugadores podrán percibir diferentes estímulos de acuerdo al contexto, por ejemplo, en el que se encuentre el protagonista del juego.

Sobre los precios

En la preventa del 29 de septiembre pasado, el valor del modelo de PlayStation 5 con lector de discos Blu-Ray HD, es decir, con permite incorporar discos físicos, alcanzó los $ 99.999 (valor que puede ser financiado de acuerdo a la cadena en donde se adquiera), mientras que la versión de PS5 Digital (en la que solo se pueden jugar títulos descargados de forma online) se ofreció por $ 75.999. Por otro lado, el valor de los nuevos joysticks Dual Sense fue de $ 9.299.

La empresa destacó que la única diferencia entre la consola PS5 y la consola PS5 Digital Edition es la inclusión de la unidad de disco Blu-ray Ultra HD en la consola PS5. La consola PS5 Digital Edition no incluye una unidad de disco.

La llegada

En Norte América y algunos países -entre ellos México-, el equipo estará disponible a partir de este miércoles 12 de noviembre. En cambio, en el Reino Unido y el resto de Europa recién el próximo 19 noviembre.

Los fanáticos locales, en tanto, deberán aguardar hasta el próximo 4 de diciembre. Ese día, los gamers que llegaron a asegurarse una consola en la preventa tendrán la posibilidad de ir a buscar sus equipos.

¿El resto de los fanáticos? Deberá hacer la cola y esperar que el local tenga la cantidad suficiente de unidades para poder hacer frente a la demanda.

Si bien desde PlayStation Argentina aún no confirmaron el inicio de una segunda y nueva ronda de preventa, todo hace suponer que ante la expectativa generada, la firma podría volver a repetir la iniciativa.

En la anterior preventa, las consolas y el control DualSense se pudieron adquirir en Sony, Compumundo, Jumbo, Garbarino, Musimundo, Cetrogar y Fravega.

Además, los equipos pudieron comprarse también de forma oficial en los Sony Store ubicados en distintos shoppings del país (Abasto, Córdoba, DOT y Alto Palermo) así como en las grandes tiendas de retail y las casas de videojuegos.

Sobre la financiación

Los productos se pudieron adquirir con tarjetas de cualquier emisora, pero quienes cuenten con tarjetas de crédito del BBVA, tuvieron un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés.

En el caso del resto de las tarjetas, las cuotas fueron con recargo o se pudo comprar en un único pago con la ventaja de que fue por el valor del dólar del día de cierre de la tarjeta (y no el que tendrá el 4 de diciembre, fecha en la que la consola estará disponible en el país.

Los videojuegos que acompañan la PS5 también ya se encuentran disponibles en el store oficial de PlayStation.

Incluso, aquellos usuarios que se suscriban al servicio PlayStation Plus (exclusivo de PS5) tendrán la posibilidad de descargar gratis buena parte de los mejores juegos de PlayStation 4 remasterizados para Play 5.

Algunos de esos títulos serán Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Sobre los accesorios

PlayStation precisó que a partir de la fecha de lanzamiento también habrá nuevos accesorios que maximizarán la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola.

