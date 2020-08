Pixel 4a de Google: compite con Samsung y el iPhone y salió en preventa a $ 50.700

El gigante tecnológico Google presentó finalmente el Google Pixel 4a, su nuevo dispositivo de gama media con el que intenta incrementar su porción de mercado a nivel global.

Los fanáticos de la firma que vivan en la Argentina podrán contar con el equipo. ¿Cómo? La preventa del equipo ya comenzó en la tienda Amazon y los envíos comenzarán el próximo 20 de agosto.

Cómo es el equipo

El Google Pixel 4ª tiene un cuerpo de plástico y una pantalla de Full HD+OLED de 5,8 pulgadas, con un resolución de 2.340 píxeles –p- x 1.080 p, densidad de píxeles de 443ppp, tasa de actualización de 60Hz, y que puede disfrutarse íntegra ya que no posee bordes.

Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 730G, memoria RAM de 6 gigabytes (GB), y almacenamiento de 128GB no expandible.

Cuenta con un lector de huellas dactilares en su parte trasera, junto a una cámara de 12,2 megapíxeles (MP) con apertura de f/1.7 con OIS. Incluye funciones como Live HDR+, Night Sight, y el Modo Retrato.

En la parte frontal, incluye una cámara integrada a través de un orificio en la pantalla de 8MP.

Gracias a su tecnología HDR+ las imágenes tienen una mejor definición ya que el dispositivo ajusta de forma automática el color y la iluminación.

El Google Píxel 4a brinda la chance de compartir fotos directamente desde el visor de la cámara de Pixel a Google y a otras aplicaciones populares de terceros.

Tiene una batería de 3.140 mAh que, según el fabricante, brinda una autonomía de hasta 24 horas. No posee carga inalámbrica.

Incluye un conector de auriculares con una entrada de 3,5 mm y sus medidas son 144 de alto x 69.4 mm de ancho x 8.2mm de grosor. Pesa 143 gramos.

Google adelantó que otorgará automáticamente las últimas actualizaciones del sistema operativo Android como así también paquetes para mejorar la seguridad del dispositivo por al menos 3 años.

Precio y disponibilidad

El valor del Google Pixel 4a en Amazon es de US$ 349. No obstante, su precio asciende a US$ 507.53 para aquellos argentinos que deseen traerlo al país. Dentro de ese valor se incluye el envío a la Argentina y depósito por gastos de Aduana.

Al comercializarse desbloqueado, los usuarios locales tendrán la chance de poder elegir cualquier operadora.

Cómo comprar en Amazon Internacional

¿Cómo comprar? Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que se quiere comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

No obstante, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”.

La cuenta de Twitter Oportunidades Online (@OporOnlineAr) explica con un video cómo comprar afuera. Además, en la cuenta de la red de microblogging responden dudas y tienen “hilos” explicativos.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.