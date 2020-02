Paraguay, la nueva "meca" de compus y celulares baratos: cómo comprar y cuánto salen

Luego de la devaluación que sufrió la economía argentina vuelve a ser necesaria la creatividad a la hora de comprar artículos con precios ligados a la divisa norteamericana. Uno de los segmentos más golpeados es el de tecnología, tanto en precio como en disponibilidad, ya que los productos como televisores, computadoras y celulares sufrieron un aumento súbito y pronunciado (se estima que las notebooks podrían haber subido hasta 30% por efecto directo de la devaluación post PASO).

En este sentido, una de las nuevas “mecas” para poder conseguir productos de tecnología a un precio que sea asequible para el ciudadano argentino es el vecino país del Paraguay. Particularmente, en los pasos fronterizos como Ciudad del Este pero no solo ahí. En las tiendas de e-commerce guaraníes también se pueden encontrar diversos productos de tecnología a precios más baratos que en las alternativas locales.

¿Cómo se llega hasta Paraguay?

El primer paso es generar una ruta tanto de viaje como de compra. Conviene identificar qué se espera conseguir y cuánto se quiere ahorrar, en particular, para poder elegir el mejor medio de transporte. El viaje en ómnibus es recomendable para quienes no sufran viajes de muchas horas y no esperen traer productos de mucho tamaño (por ejemplo celulares o notebooks).

Se puede viajar directamente desde las terminales de Rosario, Córdoba o Retiro directamente al puente Iguazú y ahí cruzar a Ciudad del Este. El viaje, cabe recordar, dura varias horas y en días de gran afluencia de turistas, se suelen registrar demoras en la aduana.

Para quienes cuentan con transporte propio lo más recomendable es llegar hasta la ciudad de Foz do Iguazú y luego cruzar ya sea a pie o en taxi hacia Ciudad del Este. El pasaje a esta ciudad, en caso de no poseer vehículo, cuesta entre $ 3.000 y $ 4.000.

¿Qué conviene comprar y dónde?

En lo que respecta a tecnología la diferencia de precios es casi transversal a todo el segmento. Desde celulares a televisores, aunque la intensidad del descuento puede cambiar tanto de vendedor en vendedor como de marca a marca.

Por caso, un celular Huawei Mate Pro 10 se consigue en tiendas de Paraguay a ₲. 5.107.000. En este caso, en una casa de retail oficial. A precio dólar, el precio de este celular es de U$S 818.58. En cambio, el mismo equipo si se quiere adquirir en la Argentina debe hacerse a través de sitios de e-commerce ya que la compañía ya no cuenta con distribución oficial. En el país, asciende al equivalante a US$ 895.80

Una diferencia similar puede apreciarse en el caso de las notebooks. Comprar una notebook de gama media para uso hogareño en Paraguay puede costar ₲. 2.059.000 lo que pasado a dólares asciende a US$ 330. El mismo computador se encuentra en retails nacionales a un precio considerablemente superior.

El impuesto "oculto" y las tarjetas

Con relación a la cantidad de productos, no hay límite más que el que se coloca en los aeropuertos o en el propio vehículo. Con respecto al monto, es otro punto. Si se desea salir de Paraguay con productos comprados en su territorio, estos no deben exceder los US$ 150 en costo total sumando todo lo que se haya adquirido. Si este fuera el caso, se deberá cancelar un impuesto de aduana.

Existe por supuesto, una facilidad en este caso, pues este monto solo se cancelará por persona adulta. Los menores de 16 años deberán pagar impuesto si sobrepasan los US$ 75. Considerando esto, un matrimonio con 2 hijos menores de edad, podrá llevar US$ 450 en productos y este será su límite. Claro está que, para disfrutar de este factor, se deberá presentar el acta de matrimonio donde coste dicha unión y el DNI donde se asegure que residen en la misma dirección. En el caso de los menores, bastará con la partida de nacimiento de cada uno.

No hay ningún inconveniente en hacer las compras con una tarjeta de crédito en Paraguay. Pero conviene llamar a la tarjeta antes de salir del país para avisar que se va a utlizar y que no sea bloqueda por observar un uso anormal. No hay cuotas en las compras (después es posible refinanciar o hacer los pagos como se desee en Argentina).