Otra vez podés comprar el "Mata-iPhone" a precio récord y te lo llevan hasta tu casa

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de los smartphones a raíz de la necesidad de las personas de mantenerse conectadas al trabajo, familia y amigos durante las medidas de aislamiento y distanciamiento social.

En ese contexto, la sede española del gigante de ventas online Amazon lanzó una oferta interesante para todos aquellos usuarios argentinos que estén en la búsqueda de un nuevo dispositivo para cambiar su actual terminal.

Se trata de un nuevo equipo “mata iPhone”, tal como fueron descriptos por la prensa especializada internacional los smartphones de la marca china Xiaomi que, en poco tiempo, consiguió instalarse como una de los consumidores a raíz de su decisión de ofrecer una buena relación precio-calidad en cada uno de sus equipos.

En esta ocasión, en Amazon España apareció la promoción de un equipo Xiaomi Redmi 9, por un valor realmente competitivo.

La oferta

El dispositivo tiene una pantalla de 6,53 pulgadas, con una resolución de 1.080 píxeles x 2.340 (p).

El smartphone, que funciona con Android 10 nativo, posee una memoria RAM de 4 gigabytes (GB), almacenamiento interno de 64GB, expandible mediante el uso de una tarjeta microSD.

Posee un procesador MediaTek Helio G80, a 2 GHz, y una potente batería de 5.020 mAh, con tecnología de carga rápida mediante un cargador de 18 Watts.

Además, incluye un sistema de cuádruple cámara, con lentes de 13 megapíxeles (MP), 8MP, 5MP y 2MP.

El gigante de ventas online ofrece al equipo en color gris por apenas US$ 269,10 (o unos $ 27.550,45 si se tiene en cuenta un 'dólar solidario' cotizado a $ 102,38 por unidad) con envío a la Argentina y gastos de Aduana incluidos.

Como traerlo

Como la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina dio luz verde a las compras mediante el Sistema Puerta a Puerta, los usuarios argentinos pueden comprar el producto sin problemas.

De este modo, evitan los excesivos pagos de impuestos y tener que retirar el paquete en la Aduana.

Además, los interesados reciben 50% de descuento en los envíos por las compras que realicen a través de su portal, siempre y cuando no se excedan los límites establecidos.

Para usar el servicio, el usuario de realizar la compra a través del portal web de Amazon. Es, luego avisar al sitio de envíos internacionales de que realizó una compra.

Este último paso tiene por objetivo que el usuario tenga la chance de visualizar donde se encuentra su envió y cuando lo recibirá con exactitud exactamente.

En última instancia, el usuario recibirá un mail a su correo informando que ya su paquete llegó.

Antes de que se habilitara este sistema de envíos los argentinos solo podían comprar 1 vez al año y gastar un máximo de US$ 25 y pagar un excedente de impuestos si se sobrepasaba en la compra.

Sin embargo, con el Servicio Puerta a Puerta los argentinos pueden comprar más de 12 veces en el año, con un límite de US$ 50 totalmente libres de impuestos, y con la facilidad de recibir lo que compró en la puerta de su casa.

Los requisitos

En principio, la compra no puede superar los US$ 2.000 y los 20 kilogramos, aunque desde abril de este año entro en vigencia los US$ 3.000 y 20kg en las compras que se realicen.

En segundo término, el usuario, al realizar la compra, debe informar inmediatamente al servicio de correo y darle el número de traking.

En tercer lugar, el interesado no podrá comprar más de tres productos de la misma categoría.

El comprador, además, deberá crear una cuenta en Amazon España, en caso de no estar aún registrado.

Es indispensable tener una cuenta porque sino, la compra no será válida ni podrá rastrearse por el servicio de correo argentino.

Para crear una cuenta en Amazon España, hay que ingresar acá: www.amazon.es

Entre los datos que deberá incluir el interesado aparecen Nombre, Apellido, Dirección, y cuenta Bancaria, entre otros.

Una vez creada la cuenta, el usuario deberá tener en claro cómo pagará las compras.

Actualmente, Amazon España ofrece a sus clientes argentinos la posibilidad de pagar sus compras mediante tarjeta de débito o tarjetas de crédito (Visa, MasterCard y American Express).

Para que Amazon España acepte las tarjetas de crédito, estas deben tener la debida disponibilidad para realizar compras internacionales, de lo contrario no se podrá pagar ningún artículo de los que el usuario haya pedido.