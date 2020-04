Nuestros celulares brindan datos para ayudar contra la propagación del coronavirus

Primero fue Google quien difundió su reporte de movilidad por el Covid-19 Este informe se vale de la ubicación de los celulares para saber cuánto se respeta la cuarentena en nuestro país. Unos días más tarde Apple publicó en su sitio web estadísticas de movilidad de los países que cumplen aislamiento social obligatorio. A través de datos anónimos este site elabora gráficos que permiten ver cuántos usuarios de iPhone se mueven a pie y cuántos con transporte público, según el país y ciudad que se elija.

Ahora también Movistar quiere aportar su granito de arena, o mejor dicho, de información para luchar contra la pandemia. Para lograrlo la compañía telefónica concretó un acuerdo con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para trabajar conjuntamente en la elaboración de un Índice de Movilidad Ciudadana en la Argentina. Éste permitirá medir el nivel de movilidad diario de los habitantes del país y su relación con la propagación del COVID-19 pero sin necesidad de que recurrir al GPS del usuario. ¿Cómo funciona? “Se realiza una estimación del desplazamiento a partir de la información de conexiones registradas en las radiobases de Movistar, datos anonimizados, agregados y procesados ‘on premise’”, señala Horacio Mansilla, director de Big Data e Inteligencia de Negocios de Movistar Argentina.

Pero no sólo es una cuestión tecnológica. Un equipo conformado por profesionales de la medicina, la ingeniería, la física, la informática, el derecho, las ciencias económicas; y el big data elaboraron índices científicos en base a información de la red de Movistar. Y serán estos índices los que permitirán identificar la relación entre la movilidad y la propagación del coronavirus en el territorio nacional. El trabajo interdisciplinario también permitirá elaborar, a partir de variables matemáticas, un modelo predictivo útil para la ejecución de políticas públicas.

Movistar diariamente procesa y analiza internamente información sobre las conexiones a su red a través de LUCA, su unidad de negocios de productos y servicios de Big Data e Inteligencia Artificial (IA). “Cabe destacar que los datos no se comparten con terceros, tampoco con la UNSAM o los organismos del Estado, ni transciende los límites de la empresa, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente en Argentina sobre privacidad y protección de datos personales”, aclara Mansilla.

“Este índice y otros en los que estamos trabajando ya están siendo utilizado por varios organismos gubernamentales. Nuestra tarea es generar índices que reflejen de manera precisa lo que está ocurriendo durante la pandemia así, quienes deben tomar decisiones puedan hacer gestión pública con la mejor información posible. Por esta razón no damos a conocer los resultados, si no que los ponemos a disposición de los órganos de gobierno. Estamos trabajando con ellos en cooperación con varias áreas no sólo para determinar distancias recorridas, sino también el flujo de movilidad”, explica Daniel de Florian, líder del proyecto de IA en la UNSAM.

La comunidad científica afirma que la movilidad ciudadana es un factor clave en este tipo de epidemias, ya que determina la velocidad y extensión de la propagación del virus. Por eso es fundamental implementar este tipo de métricas para poder cuantificar los efectos de la cuarentena social, y evaluar el impacto de las estrategias de control y distribución de recursos.

C CINTIA PERAZO