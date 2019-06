Nokia 1 Plus: el nuevo tanquecito que cuesta menos de $ 9000

De la mano de HMD Global, Nokia vuelve a decir presente en el mercado local de smartphones. En esta ocasión, el fabricante confirmó el arribo al país del modelo Nokia 1 Plus, uno de los primeros smartphones con sistema operativo Android 9 Pie (edición Go) en el mundo.

Se trata de un equipo de gama de entrada aunque posee algunas características de gama media.

Según el fabricante, gracias al sistema operativo Android 9 Pie (edición Go), el Nokia 1 Plus ofrecerá una experiencia ágil y que mejorará con el transcurso del tiempo gracias a contar con las más recientes innovaciones de Google.

A través de la tienda de Google Play el usuario podrá acceder a aplicaciones especialmente diseñadas y mejoradas para Android 9 Pie (edición Go) como, por ejemplo, WhatsApp, Facebook y Youtube Go, las cuáles se ejecutarán más rápido y consumirán menos datos.

Posee una pantalla IPS de 5,45 pulgadas con relación de aspecto 18:9 y el cuerpo del equipo está cubierto de policarbonato.

Incluye un procesador MediaTek MT6739 de cuatro núcleos, diseñado para brindar una mayor calidad de imagen gracias a la reducción de ruido y a la adaptación de color del ambiente.

Posee 1 gigabyte (GB) de memoria RAM, y puede conseguirse en versiones de 8GB y 16GB de almacenamiento interno.

Su cámara trasera tiene un sensor de 8 megapíxeles (MP), con enfoque automático y flash LED, mientras que su cámara frontal de 5MP cuenta con la “función de embellecimiento”, ideal para los fanáticos de las selfies.

En ese sentido, el fabricante destacó que el Nokia 1 Plus está libre de bloatware, máscaras, cambios de interfaz de usuario, así como tampoco tiene preinstaladas aplicaciones innecesarias o procesos ocultos que afecten la vida útil de su batería de 2500 mAh.

¿Qué es bloatware? Básicamente, aplicaciones que vienen preinstaladas en nuestros equipos que, en su gran mayoría, es de escasa utilidad y hasta suelen ralentizar su funcionamiento.

Nokia 1 Plus cuesta $ 8999, está disponible en rojo y azul y puede conseguirse en puntos de venta de la operadora Personal.

Qué dijo la firma

“El Nokia 1 Plus se suma a nuestro portafolio para ofrecer la mejor experiencia a aquellas personas que están buscando su primer teléfono inteligente. Cuenta con lo mejor de Android y la promesa de valor de un software puro, seguro y siempre actualizado, que se traduce en un equipo que mejora con el tiempo, a un precio excepcional”, aseveró Juan Olano, Director de Portafolio para Américas en HMD Global.

Olano adelantó que la intención de la firma "es tener una amplia cartera de dispositivos que ofrezca un smartphone Nokia para cada persona en cada punto de precio".

Consideró que la "Argentina es un mercado que tiene un gran potencial para el futuro, motivo por el cual HMD Global decidió invertir localmente y producir los equipos en Tierra del Fuego".

Desde el año pasado, Nokia ya lanzó siete modelos: el Nokia 1, Nokia 3, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 5.1 plus, Nokia 3.1 plus. A estos se le suma el Nokia 1 Plus.

"Estamos apostando fuertemente a este mercado para volver a ser una de las 3 principales marcas de teléfonos más recomendadas en Argentina. Vamos a seguir trabajando para mantener nuestra promesa de valor de ofrecer teléfonos que mejoran con el tiempo gracias a los dos años de actualizaciones de sistema operativo y los tres años de parches de seguridad que garantiza el programa Android One, del que formamos parte. Pronto tendrán más noticias de nosotros", completó en diálogo con Infotechnology.