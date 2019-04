Motorola no descansa y prepara "otro tanque" para competir con todos

Motorola consiguió estar en boca de todos una vez más. Luego de generar revuelo con la noticia de su próximo dispositivo de pantalla plegable –que sería una reedición de su exitoso Razr-, en esta ocasión se filtró que la empresa trabaja en una potente terminal con cuatro cámaras para competir en la gama alta.

Días atrás, había trascendido que Motorola lanzaría un equipo con triple cámara y un agujero en la pantalla.

No obstante, el nuevo diseño que trascendió a partir de una filtración en la web muestra un dispositivo que incluye cuatro cámaras en su parte trasera dentro de un módulo cuadrado.

Los rumores sostienen que la pantalla de este nuevo equipo de Motorola sería de 6,2 pulgadas e incluiría una notch o gota.

Además, contaría con un sensor de huellas dactilares en su pantalla, incluiría un jack de 3,5 mm universal de audio, y un puerto de conexión USB Type-C.

Más allá del video y algunas especulaciones aún se desconocen mayores precisiones respecto a este nuevo equipo.

No obstante, a partir de las cuatro cámaras los especialistas consideran que será el encargado de competir en el segmento de alta gama con los dispositivos de Samsung, Xiaomi, Huawei y Apple.

Además de este equipo filtrado –aún no confirmado oficialmente- Motorola prepara los lanzamientos del One Vision, el One Vision Plus -con triple cámara-, y la nueva versión del RAZR, que se convertiría en el primer dispositivo plegable de la firma.

El encargado de filtrar las imágenes y hasta un video fue @OnLeaks junto al sitio CashKaro.